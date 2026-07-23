جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

لفتت الفنانة جومانا مراد أنظار متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركتهم أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة جمعت بين الرقي والجرأة.

واختارت جومانا فستانًا أسود بتصميم مستوحى من "البليزر"، تميز بفتحة صدر على شكل حرف V، مع فتحات جانبية امتدت حتى الظهر، بينما زُينت الياقة بشريط مرصع بالكريستال أضفى لمسة من الفخامة على الإطلالة.

واعتمدت الفنانة تسريحة شعر منسدلة على أحد كتفيها، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر القوي ليكمل أناقتها.

وفي سياق آخر، كرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الفنانة جومانا مراد تقديرًا لأدائها في مسلسل "اللون الأزرق"، الذي شاركت به خلال موسم دراما رمضان 2026، ونال تفاعلًا واسعًا من الجمهور.