الأحد موعد وصول بن جديدة.. والأهلي يستعد للإعلان عن الصفقة المغربية

يترقب النادي الأهلي وصول المهاجم المغربي سفيان بن جديدة إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بانتقاله إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء حسم الصفقة بعد مفاوضات مكثفة بين مسئولي الأهلي ونادي المغرب الفاسي، شهدت توافقًا كاملًا على جميع البنود المالية والتعاقدية، ليتم الاتفاق على انتقال اللاعب بشكل نهائي إلى صفوف الفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يخضع بن جديدة للفحوصات الطبية فور وصوله إلى القاهرة، قبل توقيع العقود بشكل رسمي والانضمام إلى تدريبات الفريق، استعدادًا لبدء مشواره مع الأهلي خلال الموسم الجديد.

واتفق الأهلي مع اللاعب على توقيع عقد يمتد لثلاثة مواسم، مع وجود بند يمنح النادي حق تمديد التعاقد لموسم إضافي، وفقًا لتقييم الجهاز الفني ورؤية إدارة الكرة في الفترة المقبلة.

ويأتي التعاقد مع سفيان بن جديدة ضمن خطة الأهلي لتدعيم الخط الأمامي بعناصر مميزة، في ظل استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد، الذي يستهدف خلاله المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.