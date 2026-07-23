رغم ضم بقرار وبنجديدة.. محمد شريف يتمسك بالبقاء في الأهلي ويرفض عروض الرحيل

لا يزال مستقبل محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يثير حالة من الجدل داخل أروقة القلعة الحمراء، في ظل تمسك اللاعب بالاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد، رغم المنافسة القوية التي يشهدها مركز رأس الحربة بعد التدعيمات الأخيرة.

وأكدت مصادر أن محمد شريف أبلغ المقربين منه بعدم وجود أي نية لديه لمغادرة الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشددًا على أنه يرتبط بعقد ممتد مع النادي لمدة أربع سنوات، ويرغب في القتال على مكانه داخل التشكيل الأساسي.

ويأتي موقف شريف في وقت عزز فيه الأهلي خط هجومه بالتعاقد مع أكثر من لاعب في نفس المركز، حيث ضم أقطاي عبدالله، إلى جانب الثنائي منصف بقرار وسفيان بن جديدة، وهو ما يزيد من حدة المنافسة على قيادة هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.

ورغم تلقي اللاعب عددًا من الاستفسارات والعروض خلال الفترة الماضية، فإنها لم تلق قبولًا من جانبه، إذ يتمسك بالاستمرار داخل صفوف الأهلي، مؤمنًا بقدرته على استعادة مكانه والمنافسة على المشاركة بصورة أساسية تحت قيادة الجهاز الفني.

وترى مصادر أن محمد شريف يرفض فكرة الرحيل في الوقت الحالي، خاصة أنه يعتبر نفسه قادرًا على تقديم الإضافة للفريق، ولا ينوي مغادرة النادي إلا إذا كان القرار برغبة مشتركة بينه وبين إدارة الأهلي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني موقف اللاعب النهائي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، في ظل المفاضلة بين العناصر الهجومية المتاحة، قبل الاستقرار على القائمة التي سيعتمد عليها في مختلف البطولات المحلية والقارية.