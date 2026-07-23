موعد مباراة الأهلي ضد النصر القاهري استعدادا للموسم الجديد

يخوض النادي الأهلي أول مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد حينما يواجه منافسه النصر القاهري، اليوم الخميس.

وتقام مباراة الأهلي ضد النصر لقاهرة وديا اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة لتجهيز كل اللاعبين ومنح الفرصة للجميع للدخول في حساباته بشكل أساسي قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويحاول الحسين عموتة منح عدد من اللاعبين الفرصة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن رحيلهم أو استمرارهم مع الفريق في الموسم الجديد بجانب تجربة بعض الخطط والتكتيكات الجديدة.

ولن تتم إذاعة مباراة الأهلي والنصر القاهري، حيث لم تعلن أي قناة إذاعة اللقاء الودي بين الفريقين ويبدو أنه مخطط للحفاظ على السرية داخل تدريبات الأحمر.

محمد شريف يظهر في ودية النصر

كشف الإعلامي خالد الغندور أن محمد شريف، مهاجم الفريق، سيظهر في المباراة الودية التي تجمع الأهلي والنصر ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، بعدما انتظم في التدريبات بصورة طبيعية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، أن إدارة الأهلي منحت اللاعب الضوء الأخضر للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حال تلقيه العرض المناسب الذي يتوافق مع رغباته وطموحاته في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن محمد شريف لم يحسم قراره النهائي حتى الآن بشأن العرض المقدم من النادي المصري، حيث يواصل دراسة جميع التفاصيل المتعلقة بالعرض قبل الرد بشكل رسمي على مسئولي النادي البورسعيدي.