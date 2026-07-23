صالح جمعة يكشف سر نجاح جيل الأهلي الذهبي: هيبة واحترام داخل أوضة الملابس

أكد صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، أن لاعبي الفريق الحالي، خاصة العناصر الشابة، يجب أن يدركوا قيمة اللاعبين أصحاب الخبرات داخل الفريق، مشيرًا إلى أن غرفة ملابس الأهلي في جيله كانت تقوم على الاحترام الكامل للكبار.

وقال صالح جمعة، خلال ظهوره في برنامج "اللعيب": "مهم جدًا إن اللاعيبة الصغيرة ولاعيبة الأهلي يبقوا فاهمين كويس إن في أي نادي في العالم، اللاعب صاحب الجودة العالية يستحق المقابل المادي الذي يحصل عليه".

وأضاف: "في جيلنا كان عندنا لاعيبة كبار زي محمد أبو تريكة، ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وشريف إكرامي، وحسام غالي. كنا مقتنعين إنهم يستحقوا المبالغ اللي بياخدوها لأنهم نجوم دوليون مع منتخب مصر".

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن اللاعبين الصاعدين كانوا يعتبرون هؤلاء النجوم قدوة لهم، قائلًا: "إحنا كنا بنطمح ونشتغل عشان نوصل للمكانة دي، وكل لاعب له قيمته حسب تأثيره في الفريق ومركزه".

وأشار صالح جمعة إلى أن الانضباط داخل غرفة الملابس كان من أهم أسباب نجاح الأهلي في تلك الفترة، مؤكدًا: "محدش كان يقدر يتكلم في أوضة اللبس ولا تسمع فيها صوت في وجود العمالقة دول".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن احترام التسلسل داخل الفريق والسعي لاكتساب الخبرات من النجوم الكبار يمثلان أحد أهم عوامل صناعة الأجيال الناجحة داخل النادي الأهلي.