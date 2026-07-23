مياه الأقصر والري تبحثان تطوير الخدمات والحفاظ على الموارد المائية

عقد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للري بحضور قيادات وزارة الموارد المائية والري وممثلي الجهات المعنية وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يضمن تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة وجودة عالية للمواطنين

وشارك في الاجتماع رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظتي قنا والأقصر ومدير حماية النيل بالأقصر ومدير عام صرف جنوب قنا بإسنا ومدير عام ري شرق قنا ومدير عام ري غرب قنا ومدير عام حماية النيل بإسنا إلى جانب ممثل الإدارة العامة لهندسة ري إسنا وأرمنت كما حضر الاجتماع المستشار القانوني للشركة ورؤساء القطاعات ومديرو العموم

وناقش الاجتماع آليات التنسيق المستمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهات الري والجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل وضمان التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالجة وفق الاشتراطات والضوابط البيئية بما يحقق الحفاظ على الموارد المائية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة ورفع كفاءة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر الشكر لأعضاء اللجنة التنسيقية العليا للري مثمنا جهودهم وتعاونهم المستمر في دعم إجراءات تقنين أوضاع محطات مياه الشرب والعمل على إزالة العقبات بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات وتحقيق أفضل مستوى من الأداء لخدمة المواطنين.