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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طريقة تسريع هاتفك الأندرويد القديم في 6 خطوات

طريقة تسريع هاتفك الأندرويد القديم في ٣ خطوات
طريقة تسريع هاتفك الأندرويد القديم في ٣ خطوات
قسم التكنولوجيا

يعاني أصحاب الهواتف الذكية القديمة خاصةً العاملة بنظام أندرويد، التي تجمع داتا بشكل مستمر مما يجعل بعضها مع الوقت بطيئة.

وحينها يبدأ التفكير في شراء آخر جديد مكانه لحل هذه المشكلة، ولكن الحل بسيط جداً ولن يكلفك أي أموال على الإطلاق، كل ما عليك فعله هو القيام ببعض الإعدادات على هاتفك.

والهدف منها تفريغ الذاكرة الداخلية وكذلك المؤقتة، لكي يصبح الجهاز سريعاً، ولا تعاني من مشاكل التوقف المفاجىء والعجز عن تنفيذ المهام المطلوبة.

خطوات تسريع هاتفك الأندرويد القديم

1- اذهب إلى الإعدادات

2- اختر التطبيقات

3- لاحظ التطبيقات التي تستهلك مساحة ذاكرة كبيرة واضغط عليها

4- فرغ الذاكرة المؤقتة وكذلك الذاكرة المخزنة

5- أي تطبيق لا تستخدمه قم بتعطيله

6- أعد تشغيل جهازك وستجده أسرع كما كان في بداية استخدامك له.

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