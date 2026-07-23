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الري: قطاع المياه الجوفية يطوّر تطبيقا لتحسين تقدير الكميات المستخدمة في الزراعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري: قطاع المياه الجوفية يطوّر تطبيقا لتحسين تقدير الكميات المستخدمة في الزراعة

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
حنان توفيق

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض مستهدفات مشروع المبادرة الاقليمية لندرة المياه (WSI) والموقف التنفيذي للأنشطة الجارية والمخطط تنفيذها في إطار المبادرة خلال المرحلة المقبلة.


كما تم استعراض الموقف الحالي لمشروع WaPOR، وما تم تنفيذه من أنشطة تتعلق بالاحتياجات المائية والإنتاجية الزراعية للمحاصيل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد. 


وقد أكد الوزير على ضرورة أن تتوافق جميع الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة مع أولويات وزارة الموارد المائية والري، وأن تسهم بصورة مباشرة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مع العمل على توجيه المبادرات والبرامج المختلفة لخدمة مستهدفات الوزارة، بما يضمن تكامل الجهود، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم الإدارة الرشيدة للموارد المائية.

ووجه الدكتور سويلم بضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف جهات الوزارة للاستفادة من انشطة المشروع وتوظيفها في دعم منظومة إدارة وتوزيع المياه، بما يسهم فى تحسين عملية تقدير الاستهلاك الفعلي للمياه في القطاع الزراعي، بما ينعكس على تحسين كفاءة توزيع المياه وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل، وبالتالى دعم جهود ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أحد التطبيقات التي قام قطاع المياه الجوفية بمصلحة الري بتطويره، والذي يعتمد على بيانات WaPOR في تحسين تقدير كميات المياه الجوفية المستهلكة فعليًا في الأنشطة الزراعية. وتم عرض نتائج أعمال التحقق والتدقيق الأولية للتطبيق مقارنة بالقياسات الميدانية المتاحة.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور سويلم بضرورة استكمال أعمال التحقق والمعايرة للتطبيق باستخدام القياسات الميدانية المتوفرة، ودراسة إمكانية التوسع في تطبيقه بعدد من المناطق بدلتا النيل، تمهيدًا لتقييم دقته في ظروف تشغيلية مختلفة، بما يدعم إمكانية الاعتماد عليه كأحد الأدوات المساندة في إدارة المياه الجوفية وترشيد استخدامها. 

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مشروع المبادرة الاقليمية ندرة المياه الاحتياجات المائية أولويات وزارة الموارد المائية والري

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