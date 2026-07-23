نوران ماجد تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل مشاركتها في مسلسل «للعدالة وجه آخر» (فيديو)

كشفت الفنانة نوران ماجد، في لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” الإخباري، عن تفاصيل الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل "للعدالة وجه آخر"، مؤكدة أنها تجسد شخصية معد البرامج، والتي تحمل العديد من التفاصيل المختلفة داخل سياق الأحداث.

وقالت نوران ماجد إنها سعيدة للغاية بالمشاركة في المسلسل، خاصة أنه يجمعها بالفنان ياسر جلال، مؤكدة أن العمل معه يمثل تجربة مميزة ومهمة في مشوارها الفني، لما يمتلكه من خبرة كبيرة واحترافية في العمل.

وأضافت أنها استمتعت بكواليس التصوير وروح التعاون بين جميع فريق العمل، مشيرة إلى أن هذه التجربة ستظل من المحطات المهمة في مسيرتها الفنية.

وأعربت نوران ماجد عن سعادتها الكبيرة بتفاعل الجمهور مع مسلسل "للعدالة وجه آخر"، مؤكدة أن النجاح الذي يحققه العمل وردود الفعل الإيجابية التي تتلقاها من المشاهدين تمنحها دافعًا كبيرًا لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل “للعدالة وجه آخر” مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف

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