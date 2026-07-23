كاسيميرو: اللعب بجوار ميسي كان أكبر دافع لانتقالي إلى إنتر ميامي

أكد النجم البرازيلي كاسيميرو أن رغبته في الانتقال إلى الدوري الأمريكي كانت مرتبطة بفريق واحد فقط، مشيرًا إلى أنه رفض فكرة الانضمام إلى لوس أنجلوس جالاكسي، لأنه كان يضع نصب عينيه اللعب بقميص إنتر ميامي إلى جانب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وقال كاسيميرو، في تصريحات تلفزيونية: "لقد تحدثت مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي قبل فترة، لكنني أوضحت لهم بشكل صريح أن الفريق الوحيد الذي أرغب في اللعب له في الدوري الأمريكي هو إنتر ميامي".

وأضاف: "المشروع والطموح، وكذلك فرصة اللعب إلى جانب أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ليونيل ميسي، كلها أمور تمنحك حافزًا كبيرًا".

وكان نادي إنتر ميامي قد أعلن رسميًا التعاقد مع كاسيميرو في صفقة انتقال حر، عقب نهاية مشواره مع مانشستر يونايتد، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027، مع وجود خيار لتمديده حتى عام 2029.

ويُعد انضمام كاسيميرو إضافة قوية إلى صفوف إنتر ميامي، الذي يواصل تدعيم تشكيلته بنجوم أصحاب الخبرات، في إطار مشروعه للمنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا، مستفيدًا من وجود مجموعة من الأسماء البارزة يتقدمها ليونيل ميسي.