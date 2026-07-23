ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

يعد الكريز من أشهى أنواع الفاكهة في الصيف، إصافة إلى طعمه اللذيذ، فهو يحمل فوائد صحية لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة مثل الكاروتين وفيتامين A، C، E، وفيتامين (ب)، إضافة إلى عدد من المعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والفوسفور.

فوائد صحية لتناول الكريز..





- غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة.

- يحتوي على فيتامين C الذي يدعم المناعة ويساهم في صحة البشرة.

- يساعد في تقليل الالتهابات وآلام العضلات بعد المجهود البدني.

- يحتوي على الألياف الغذائية التي تحسن عملية الهضم وتزيد الشعور بالشبع.

- يدعم صحة القلب لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

- قد يساهم في تحسين جودة النوم لاحتوائه على نسبة طبيعية من الميلاتونين.

- يحتوي على سعرات حرارية معتدلة، مما يجعله وجبة خفيفة مناسبة عند تناوله باعتدال.

- يمد الجسم بفيتامينات ومعادن مهمة مثل فيتامين A والبوتاسيوم والمنغنيز.