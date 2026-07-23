الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران واستهداف مواقع عسكرية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تنفيذ جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، في تصعيد قالت إنه يستهدف تقليص قدرات طهران العسكرية، ولا سيما تلك المرتبطة بالعمليات البحرية والصواريخ والطائرات المسيّرة.

وذكرت «سنتكوم» في بيان أن القوات الأمريكية أنهت، عند الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، جولة جديدة من العمليات ضد إيران، مشيرة إلى أن الضربات تأتي لليلة الثانية عشرة على التوالي ضمن العمليات العسكرية الجارية.

وبحسب البيان الأمريكي، شملت الأهداف مواقع عسكرية إيرانية تضم قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب مواقع للمراقبة الساحلية ومنظومات للدفاع الجوي.

وقالت القيادة المركزية إن العمليات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تنفيذ هجمات تستهدف البحارة المدنيين والسفن التجارية، في إشارة إلى التوترات المتصاعدة التي تشهدها الممرات البحرية في المنطقة، ولا سيما في محيط مضيق هرمز.

وأضافت «سنتكوم» أن القوات الأمريكية استهدفت خلال الشهر الجاري عشرات المواقع العسكرية الإيرانية البرية، بالتزامن مع ما وصفته باستئناف فرض حصار بحري على إيران.

ووفق الرواية الأمريكية، تمكنت القوات التابعة للقيادة المركزية حتى الآن من تغيير مسارات تسع سفن تجارية، كما قامت بتعطيل سفينة واحدة، بهدف منع سفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن طبيعة الأضرار التي خلفتها الضربات الأخيرة، أو ما إذا كانت أسفرت عن سقوط قتلى أو جرحى، كما لم يوضح حجم الخسائر التي لحقت بالمواقع العسكرية المستهدفة.

وفي المقابل، لم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل رسمية من الجانب الإيراني بشأن نتائج الهجمات أو حجم الأضرار، فيما تظل التقييمات المتعلقة بفاعلية الضربات وحجم الخسائر بحاجة إلى معلومات مستقلة للتحقق منها.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 50 ألفًا من أفراد القوات الأمريكية ينتشرون في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن القوات في حالة تأهب واستعداد قتالي مرتفع.

ويأتي الإعلان الأمريكي في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، خصوصًا في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة بالمنطقة.

وتبقى التطورات الميدانية مرهونة بما ستكشفه البيانات الرسمية المقبلة من الجانبين، في وقت تراقب فيه الأوساط الدولية مسار التصعيد العسكري وتداعياته المحتملة على أمن المنطقة وحركة التجارة العالمية.