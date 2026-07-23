طائرة إنذار مبكر أمريكية تعلن حالة طوارئ بإشارة 7700.. ماذا يحدث؟

أفادت معلومات متداولة بأن طائرة للإنذار المبكر والتحكم تابعة لسلاح الجو الأمريكي قامت بتفعيل رمز الطوارئ 7700، وهو الرمز المستخدم في حالات الطوارئ الجوية العامة، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة المشكلة التي دفعت طاقم الطائرة إلى إعلانه.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن تفعيل الرمز لا يعني بالضرورة تعرض الطائرة لهجوم أو وجود تهديد أمني مباشر، إذ يمكن استخدامه للإبلاغ عن حالات مختلفة، من بينها أعطال فنية أو مشكلات تشغيلية أو ظروف طارئة تستدعي الحصول على أولوية في المجال الجوي أو الهبوط في أقرب مطار مناسب.

وتحظى طائرات الإنذار المبكر والتحكم بأهمية كبيرة في العمليات العسكرية، إذ تؤدي مهام مراقبة المجال الجوي ورصد الأهداف، إلى جانب توفير صورة جوية متكاملة للقوات الصديقة وتنسيق العمليات الجوية. وتستخدم هذه الطائرات عادة في البيئات التي تشهد نشاطًا عسكريًا مكثفًا، ما يجعل أي حالة طوارئ تتعرض لها محل متابعة واهتمام.

ولم تتضح حتى الآن هوية الطائرة المعنية أو موقعها لحظة إعلان حالة الطوارئ، كما لم تتوفر معلومات مؤكدة بشأن ما إذا كانت قد واصلت مهمتها أو غيرت مسارها أو هبطت في قاعدة جوية، في انتظار مزيد من البيانات حول الواقعة.

كما لم يصدر، حتى الآن، تعليق رسمي من وزارة الدفاع الأمريكية أو القوات الجوية الأمريكية يوضح ملابسات تفعيل رمز الطوارئ، الأمر الذي يجعل من المبكر تحديد سبب الحالة أو ربطها بأي تطورات عسكرية أو أمنية أخرى.