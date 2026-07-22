العثور على أشلاء سيدة داخل شقة بسيدي بشر.. وتحقيقات مكثفة لكشف الجريمة

تكثف جهات التحقيق بنيابة المنتزه أول بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة العثور على جثمان سيدة مقطعًا إلى أجزاء داخل شقة سكنية مستأجرة بمنطقة سيدي بشر قبلي، حيث أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث، وسماع أقوال شهود العيان وسكان العقار، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، لكشف ملابسات الحادث وتحديد مرتكبه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا من قسم شرطة المنتزه أول يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بالعقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان، ما دفع قوة أمنية للانتقال إلى موقع البلاغ لفحص الأمر.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، دخلت القوات إلى الشقة الكائنة بالطابق الرابع، وتبين أنها مستأجرة لسيدة تدعى "س.م.ح"، وكانت تقيم بها برفقة والدتها المسنة.

وخلال المعاينة، عثرت القوات على أجزاء من جثمان سيدة داخل صالة الشقة، كما تم العثور على حقيبة تضم أجزاء أخرى من الجثمان، بينما وُجد الرأس داخل المجمد، ما حال دون التعرف على ملامح الضحية في تلك المرحلة من الفحص. كما عُثر على كيس يحتوي على بقايا بشرية، وسكين عليها آثار يشتبه أنها دماء.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشقة مستأجرة لابنة السيدة المسنة، والتي تغيبت عن الحضور منذ عدة أيام، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لفحص جميع الملابسات وتحديد المسؤول عن الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم 11879 لسنة 2026 إداري قسم شرطة أول المنتزه، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التحريات وكشف حقيقة الجريمة.