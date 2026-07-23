هواتف قابلة للطي وساعات بقدرات جديدة.. كل ما أعلنت عنه سامسونج في Galaxy Unpacked 2026

بعد أسابيع من التسريبات والشائعات، أعلنت شركة سامسونج عن مجموعة جديدة من الساعات الذكية والهواتف القابلة للطي، أمس الأربعاء خلال خلال حدث Galaxy Unpacked 2026 الصيفي.

وبحسبما ذكره موقع “ذا فيرج” التقني، كشفت سامسونج عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 8 بتصميم جديد بالكامل أصبح أقصر وأعرض مقارنة بإصدار العام الماضي، إلى جانب نسخة “Ultra” جديدة من الهاتف القابل للطي، وتحديث لهاتف Galaxy Z Flip، بالإضافة إلى إصدارات محسنة من ساعات Galaxy الذكية.

Galaxy Z Fold 8 يأتي بتصميم أعرض وأكثر تطورا



كان هاتف Galaxy Z Fold 8 أبرز إعلانات الحدث، إذ حصل على إعادة تصميم كبيرة مقارنة بهاتف Z Fold 7 السابق، وأصبح الهاتف الجديد أقصر وأعرض، مع شاشة داخلية قياسها 7.6 بوصة وشاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة.

ويبلغ سمك الهاتف 4.5 ملم عند فتحه و9.7 ملم عند طيه، مقارنة بـ4.2 ملم و8.9 ملم على التوالي في الجيل السابق.

كما زودت سامسونج الهاتف بمفصلة محدثة وتقنية الشاشة الجديدة Flex Titanium، التي لا تلغي التجعد الموجود في منتصف الشاشة الداخلية بالكامل، لكنها تجعله أقل وضوحا بشكل ملحوظ مقارنة بالأجيال السابقة من الهواتف القابلة للطي.

وحصل كل من Galaxy Z Fold 8 Ultra وGalaxy Z Flip 8 أيضا على ترقية تقنية الشاشة نفسها.

ويعمل Z Fold 8 بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

أما منظومة الكاميرات، فقد شهدت تراجعا مقارنة بـZ Fold 7، إذ يأتي الهاتف بكاميرتين خلفيتين بدلا من ثلاث: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، بينما تحافظ كاميرا الشاشة الخارجية والداخلية على دقة 10 ميجابكسل.

ويبدأ سعر Galaxy Z Fold 8 من 1899 دولارا، ويتوفر بأربعة ألوان: البنفسجي، والرمادي الداكن، والكريمي، والأخضر الفستقي (حصريا للطلبات عبر الإنترنت).

Galaxy Z Fold 8

سامسونج تطلق Galaxy Z Fold 8 Ultra



إلى جانب التصميم الجديد لهاتف Z Fold 8، قدمت سامسونج نسخة Galaxy Z Fold 8 Ultra التي حافظت على تصميم قريب من إصدار العام الماضي، لكنها تأتي بمواصفات أعلى.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

ويضم الهاتف بطارية أكبر بسعة 5000 مللي أمبير مقارنة بـ4400 مللي أمبير في Z Fold 7، كما يدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 20 وات، مقارنة بشحن 25 وات سلكيا و15 وات لاسلكيا في الإصدار السابق.

وتشمل الكاميرات إعدادا مشابها لـZ Fold 7، مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرات سيلفي بدقة 10 ميجابكسل في الشاشتين الداخلية والخارجية.

ويبدأ سعر Galaxy Z Fold 8 Ultra من 2099 دولارا، ويتوفر بألوان: الرمادي الداكن، والكريمي، والظلال البنفسجية، والظلال الخضراء (للشراء عبر الإنترنت فقط).

Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Flip 8 يحصل على تحديثات جديدة



كشفت سامسونج عن Galaxy Z Flip 8 مع تحسينات في المواصفات دون تغييرات كبيرة في التصميم.

ويعمل الهاتف الآن بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 بدلا من معالج Exynos 2500 المستخدم في الجيل السابق، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وخيارات تخزين 256 أو 512 جيجابايت، دون وجود نسخة بسعة 1 تيرابايت.

ويحتفظ الهاتف بشاشة داخلية قياسها 6.9 بوصة وشاشة خارجية بحجم 4.1 بوصة، مع بطارية بسعة 4300 مللي أمبير.

ورغم تشابه التصميم الخارجي، أصبحت الشاشة الخارجية أكثر مرونة بفضل إضافة إيماءات جديدة وإمكانية الوصول إلى درج التطبيقات. كما أصبح الهاتف أنحف قليلًا، بسمك 13.1 ملم عند الطي و6.1 ملم عند الفتح.

ويبدأ سعر Galaxy Z Flip 8 من 1199 دولارا، أي بزيادة 100 دولار عن الجيل السابق. ويتوفر بألوان: الوردي، والرمادي الداكن، والكريمي، والنعناعي (للطلبات عبر الإنترنت فقط).

Galaxy Z Flip 8

Galaxy Watch 9 تأتي بميزات صحية جديدة وسعر أعلى



حصلت ساعة Galaxy Watch 9 على تحديثات جديدة خلال Galaxy Unpacked، أبرزها المعالج الجديد Snapdragon Wear Elite.

وتتوفر الساعة بحجمين: 44 ملم و40 ملم، ويأتي الإصدار الأكبر بشاشة قياس 1.47 بوصة وبطارية 445 مللي أمبير، بينما يضم الإصدار الأصغر شاشة 1.34 بوصة وبطارية 390 مللي أمبير.

وتقول سامسونج إن كلا الإصدارين قادران على العمل حتى 30 ساعة بشحنة واحدة مع تشغيل خاصية الشاشة الدائمة.

كما تحتوي الساعة على ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت وسعة تخزين 32 جيجابايت.

ومن أبرز إضافات هذا العام أربع ميزات صحية وقائية جديدة: Vitals، وHeart Health Score، وDaily Cardio Load، وFitness Index، وهي ميزات تهدف إلى تعزيز قدرة ساعات سامسونج على المنافسة مع أجهزة آبل القابلة للارتداء.

ورغم التحسينات، ارتفع سعر Galaxy Watch 9 بمقدار 30 دولارا مقارنة بالعام الماضي، ليبدأ من 379 دولارا، ويتوفر إصدار 44 ملم باللونين الرمادي الداكن والفضي، بينما يأتي إصدار 40 ملم بالرمادي الداكن والكريمي.

Galaxy Watch

Galaxy Watch Ultra 2 تحصل على بطارية ضخمة



أعلنت سامسونج أيضا عن Galaxy Watch Ultra 2، وهي ليست مجرد نسخة الجيل الثاني من الساعة السابقة، بل إصدار جديد بمواصفات محسنة.

وتأتي الساعة ببطارية ضخمة بسعة 800 مللي أمبير، مقارنة بـ590 مللي أمبير في الإصدار السابق، رغم أن هيكلها أصبح أنحف بنسبة 12%.

وتؤكد سامسونج أن الساعة قادرة على العمل حتى 60 ساعة بشحنة واحدة مع تشغيل الشاشة الدائمة، كما حصلت على ميزات الصحة الوقائية الجديدة نفسها الموجودة في Galaxy Watch 9.

وتعمل الساعة بمعالج Snapdragon Wear Elite، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت، وهي متوفرة بحجم واحد فقط يبلغ 47 ملم، مع شاشة قياسها 1.52 بوصة.

ويبلغ سعر ر Galaxy Watch Ultra 2 نحو 699 دولارا، بزيادة 50 دولارا عن الإصدار السابق، وتتوفر بلونين: التيتانيوم الفضي والتيتانيوم الرمادي.