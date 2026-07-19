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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا داعي للقلق.. سامسونج تكشف سبب اللون الأحمر في شاشة Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

طمأنت شركة سامسونج Samsung، مستخدمي هاتف Galaxy S26 Ultra بعد ظهور شكاوى تتعلق بوجود صبغة حمراء خفيفة على شاشة الجهاز، مؤكدة أن المشكلة ليست ناتجة عن عيب في الشاشة، بل عن خلل برمجي يجري العمل على إصلاحه.

وبدأ عدد من المستخدمين بملاحظة ظهور تدرج لوني مائل إلى الأحمر في منطقة محددة، غالبا في منتصف الشاشة، خاصة عند ضبط السطوع على أعلى مستوى أثناء استخدام الهاتف في ضوء الشمس المباشر.

وانتشرت الشكاوى عبر منصات مثل “ريديت”، حيث ربط بعض المستخدمين الظاهرة بميزة خصوصية الشاشة Privacy Display الحصرية في الهاتف، ما أثار مخاوف من احتمال وجود عطل مادي قد يتطلب استبدال الشاشة.

سامسونج: المشكلة برمجية وليست في الشاشة

وردا على هذه المخاوف، أوضحت سامسونج أن المشكلة لا ترتبط بعيب في مكونات الشاشة، ولا باحتراق البكسلات، أو تدهور اللوحة مع مرور الوقت.

وأشارت الشركة إلى أن السبب يعود إلى خلل في آلية تحسين النظام يؤثر في معايرة الألوان، ما قد يؤدي إلى ظهور تغيرات طفيفة في الألوان عند الوصول إلى أقصى مستويات السطوع في ظروف الإضاءة القوية.

وأكدت سامسونج أنها تعمل حاليا على تحديث برمجي سيعمل على تحسين خوارزميات معايرة الألوان، بما يزيل هذه الظاهرة دون الحاجة إلى أي إصلاحات في مراكز الصيانة.

شاشة Galaxy S26 Ultra

حل مؤقت حتى وصول التحديث

ونصحت الشركة المستخدمين الذين يلاحظون المشكلة بإجراء بعض التعديلات المؤقتة، مثل تغيير وضع الشاشة، أو ضبط توازن اللون الأبيض، أو خفض مستوى السطوع قليلا، لتقليل وضوح الصبغة الحمراء إلى حين وصول التحديث الرسمي.

ورغم هذه المشكلة المحدودة، يواصل هاتف Galaxy S26 Ultra حصد الإشادات بفضل معالجه القوي من فئة Snapdragon، وواجهة One UI، وجودة التصنيع، فيما يتوقع أن يصل تحديث إصلاح معايرة الألوان عبر قنوات التحديث المعتادة خلال الفترة المقبلة.

مشكلة شاشة Galaxy S26 Ultra سامسونج سبب اللون الأحمر

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