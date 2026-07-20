مصطفى سليمان يوجه عتابًا بعد جنازة أحمد جلال عبد القوي : زمايله محضروش .. فيديو

وجه الفنان مصطفى سليمان رسالة عتاب بعد جنازة الفنان الراحل أحمد جلال عبد القوي، معربًا عن حزنه من غياب عدد من زملائه رغم كثرة رسائل النعي المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2: "أنا زعلت جدًا من حاجة، إن الناس كلها كتبت وعزت وقالت كلام جميل، لكن وقت الجنازة كان عدد الموجودين قليل جدًا".

وأضاف: "أحمد كان عنده وقت كافي إن الناس تعرف ميعاد الجنازة، خصوصًا إنها اتأجلت من يوم ليوم، فكنت متوقع حضور أكبر من كده".

وتابع: "أنا مش هقول أسماء، ومش قصدي أهاجم حد، لكن اللي زعلني إن فيه فرق بين الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا وبين الفعل الحقيقي".

وأوضح: "في ناس وقفت معاه فعلًا، زي سامح بسيوني اللي ما سابوش في المستشفى، وكان موجود مدحت تيخا وعزوز عادل وأمل رزق وأسماء عمرو وغيرهم".

واختتم حديثه قائلًا: "للأسف بقت فيه ناس بتعزي على السوشيال ميديا وخلاص، لكن المواقف الحقيقية بتبان وقت الشدة، وأحمد كان يستحق إن ناس كتير تكون موجودة علشانه".