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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: ارتفاع حرارة الطقس والرطوبة مستمر حتى الأحد المقبل

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار موجة الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأربعاء 22 يوليو وحتى الأحد 26 يوليو 2026، مؤكدة أن زيادات نسب الرطوبة ستزيد من الإحساس بالحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية عن المعلن في الظل.

حالة الطقس الأيام القادمة

قالت هيئة الأرصاد، إن البلاد تسجل طقساً مائلاً للحرارة رطباً في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطب خلال فترات النهار على أغلب المناطق، وحار رطب على السواحل الشمالية، مع عودة الطقس المائل للحرارة الرطب ليلاً على معظم الأنحاء.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود ظاهرتين جويتين رئيسيتين يجب توخي الحذر منهما؛ الأولى هي الشبورة المائية الصباحية التي تتكون من الرابعة حتى الثامنة صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الأيام القادمة

 أما الظاهرة الثانية فتتمثل في نشاط حركة الرياح على فترات متقطعة بمختلف المحافظات طوال الفترة المشار إليها.

ولفتت الهيئة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة في الظل ستسجل بالساحل الشمالي ما بين 30 و33 درجة مئوية (لتصل المحسوسة إلى 37 درجة)، بينما تتراوح في القاهرة والوجه البحري بين 37 و39 درجة مئوية (وتصل المحسوسة إلى 42 درجة يوم الخميس)، في حين تصل الحرارة المحسوسة في أقصى جنوب الصعيد إلى 45 درجة مئوية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والتحديثات اليومية الصادرة عن مركز التنبؤات.

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