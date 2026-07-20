شقيقة السيناتور الراحل ليندسي جراهام تترشح لمقعده في مجلس الشيوخ الأمريكي

أعلنت دارلين جراهام، شقيقة السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي جراهام، ترشحها لمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الجنوبية.

وقالت جراهام، التي تشغل منصب شقيقها مؤقتًا في مجلس الشيوخ، لقناة فوكس نيوز: "أنا مرشحة"، وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن دعمه لاحتمالية ترشحها للكونجرس.

وأمس الأول السبت أعلن ترامب تأييده لترشح دارلين جراهام نوردون، في الانتخابات التمهيدية الخاصة للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولاينا المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وكتب ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) الليلة الماضية، "طلبت من دارلين، من أجل مصلحة بلادنا، أن تترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في الانتخابات التمهيدية الخاصة للحزب الجمهوري يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 .. آمل أن تقوم دارلين بذلك، حيث لن يكون هناك من هو أفضل منها لتكريم إرث شقيقها ليندسي".

وأكد ترامب أنه سيؤيد شقيقة ليندسي بالكامل وبشكل تام في الانتخابات الخاصة لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ساوث كارولينا حال موافقتها على الترشح.

وذكر موقع (أكسيوس) الأمريكي أن نوردون، لم تؤكد علنًا خططها للترشح، لكن تأييد ترامب سيضعها في صدارة المرشحين الجمهوريين الآخرين المتنافسين على خلافة شقيقها الراحل.

وقد عين حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري ماكماستر، نوردون لشغل مقعد شقيقها في مجلس الشيوخ الأمريكي مؤقتاً، لاستكمال الأشهر المتبقية من فترته بعد وفاته المفاجئة إثر أزمة قلبية.