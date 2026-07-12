ترامب يصف السيناتور الراحل ليندسي جراهام بأنه شخصية وطنية حقيقية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام الذي توفي مساء أمس عن عمر 71 عاما، بأنه شخصية وطنية حقيقية.

وقال ترامب - في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم /الأحد/ - "السيناتور ليندسي جراهام، أحد أعظم الأشخاص والسيناتورات الذين عرفتهم، تٌوفي"، مضيفا أنه "كان دائما يعمل، وكان وطنيا أمريكيا حقيقيا.. سأفتقد ليندسي كثيرا".

وكان بيان صادر عن مكتب السيناتور الأمريكي قد أكد وفاته عن عمر 71 عاما بعد إصابته بمرض مفاجئ لفترة وجيزة.

جدير بالذكر أن ليندسي جراهام هو سياسي جمهوري من ولاية "ساوث كارولينا"، وكان عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2003، وعُرف بأنه من أبرز حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما كان له حضور قوي في ملفات السياسة الخارجية والدفاع، خاصة تجاه إيران وقضايا الأمن القومي.