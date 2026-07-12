احذر التعرض للشمس.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للمواطنين

يبحث جميع المواطنين بشكل يومي عن حالة الطقس، خاصة بعد دخول البلاد فصل الصيف بشكل رسمي وارتفاع درجات الحرارة في مختلف المحافظات، وذلك لمعرفة توقعات الأرصاد الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأجواء شديدة الحرارة.

ومع استمرار الموجات الحارة خلال فصل الصيف، يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة درجات الحرارة وحالة الجو بشكل يومي، لمعرفة مدى تأثيرها على الأنشطة اليومية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة.

الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواءً صيفية مستقرة خلال الأيام الحالية، مع درجات حرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، إلا أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات النهار.

وقالت منار غانم إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 35 درجة مئوية، بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلى ما بين 37 و38 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يجعل الإحساس بالحرارة أعلى من ذلك.

الأرصاد

وأضافت أن نسب الرطوبة تتجاوز 90 و95% بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فيما تتراوح بين 80 و85% بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

الأرصاد

وأوضحت أن الطقس يكون حارًا نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في الأقصر وأسوان بين 40 و42 درجة مئوية، بينما تكون المناطق الساحلية الأقل في درجات الحرارة رغم ارتفاع نسب الرطوبة بها.

ارتفاع الرطوبة

وأشارت إلى أن ارتفاع الرطوبة يستمر خلال ساعات الليل، ما يجعل الأجواء مائلة للحرارة ورطبة، رغم انخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 24 و25 درجة مئوية، لافتة إلى أن نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة بالمناطق المفتوحة والمدن الجديدة يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه الأجواء ستستمر طوال الأسبوع الجاري، مع استقرار درجات الحرارة حول 35 إلى 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، دون موجات حارة استثنائية، مشيرة إلى أن ذروة فصل الصيف تكون خلال شهري يوليو وأغسطس بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

احذر التعرض للشمس

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، للحد من الإجهاد الحراري والوقاية من ضربات الشمس.