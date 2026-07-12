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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد تعلن طقس الأحد 12 يوليو 2026.. أجواء حارة ورطبة وشبورة صباحية

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 12 يوليو 2026، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، وحار رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع طقس مائل للحرارة ورطب ليلًا.

وأوضحت الهيئة كما ذكر برنامج صباح البلد، استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة على فترات متقطعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء خاصة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

  • القاهرة: 35 للعظمى – 25 للصغرى.
  • العاصمة الإدارية الجديدة: 36 للعظمى – 24 للصغرى.
  • بنها: 35 للعظمى – 25 للصغرى.
  • دمنهور: 33 للعظمى – 23 للصغرى.
  • وادي النطرون: 35 للعظمى – 24 للصغرى.
  • كفر الشيخ: 33 للعظمى – 23 للصغرى.
  • بلطيم: 32 للعظمى – 23 للصغرى.
  • المنصورة: 34 للعظمى – 24 للصغرى.
  • الزقازيق: 35 للعظمى – 24 للصغرى.
  • شبين الكوم: 34 للعظمى – 23 للصغرى.
  • الأقصر: 41 للعظمى – 26 للصغرى.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، مع توخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة المائية صباحًا.

الأرصاد طقس أجواء حارة شبورة صباحية ورياح

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