الأرصاد: طقس الغد حار نهارا والعظمي بالقاهرة 35 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الجديدة 35 24

6 اكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 33 23

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 23

بلطيم 32 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 31 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 37 25

نخل 35 21

كاترين 34 19

الطور 35 26

طابا 35 23

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

الاسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 30 22

السلوم 33 23

سيوة 37 23

رأس غارب 39 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 37 29

حلايب 34 28

أبو رماد 38 27

مرسى حميرة 35 27

أبرق 38 26

جبل علبة 38 27

رأس حدربة 34 27

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 42 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 28

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 42 28

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 41 31

المدينة 46 32

الرياض 42 28

المنامة 39 34

أبوظبى 42 31

الدوحة 44 35

الكويت 47 34

دمشق 36 17

بيروت 30 25

عمان 32 19

القدس 30 19

غزة 30 23

بغداد 43 30

مسقط 39 34

صنعاء 31 15

الخرطوم 39 28

طرابلس 34 25

تونس 39 25

الجزائر 30 24

الرباط 27 18

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 33 18

إسطنبول 32 19

إسلام آباد 37 25

نيودلهى 38 28

جاكرتا 34 23

بكين 29 23

كوالالمبور 33 24

طوكيو 32 24

أثينا 33 21

روما 35 22

باريس 38 22

مدريد 38 23

برلين 30 17

لندن 30 16

مونتريال 28 19

موسكو 21 17

نيويورك 30 20

واشنطن 32 21

نواكشوط 33 25

أديس أبابا 22 13