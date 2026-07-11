رامي ربيعة يكشف كواليس لقاء الرئيس السيسي ومفاجأة مصطفى شوبير

تحدث رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر، عن كواليس استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب عقب العودة من البطولة، مؤكدًا أن اللقاء كان لحظة استثنائية في مسيرته، وأن كلمات الرئيس منحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة رغم انتهاء مشوار الفراعنة دون تحقيق اللقب.

مصدر فخر له ولجميع أفراد المنتخب

وخلال ظهوره في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز عبر قناة «MBC مصر»، أعرب ربيعة عن سعادته الكبيرة بمقابلة الرئيس، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء كان مصدر فخر له ولجميع أفراد المنتخب.

لقاء الرئيس السيسي

وقال ربيعة: «كان شرف كبير وفخر ليا إني قابلت الرئيس السيسي، وكلامه كان له تأثير كبير علينا جميعًا».

رسائل دعم وثقة

وأضاف مدافع منتخب مصر أن الرئيس تعامل مع اللاعبين بأبوية كبيرة، مؤكدًا أن حديثه حمل رسائل دعم وثقة، موضحًا: «الرئيس كان يتعامل معنا كأب، وكلامه كله كان إيجابيًا ومليئًا بالدعم والثقة».

وأشار ربيعة إلى أن الرئيس حرص على رفع معنويات اللاعبين وعدم التركيز على نتيجة البطولة فقط، قائلًا: «خلانا نحس إننا حققنا إنجازًا كبيرًا، ولم يشعرنا بأننا خرجنا من البطولة، بل أكد لنا قيمة ما قدمناه».

وأكد لاعب منتخب مصر أن هذا التكريم سيظل من الذكريات المهمة في مسيرته الكروية، لما حمله من تقدير واحترام لجهود اللاعبين وما بذلوه خلال المنافسات.

مباريات المنتخب

وفي جانب آخر من حديثه، كشف رامي ربيعة عن موقف طريف جمعه بزميله مصطفى شوبير قبل إحدى مباريات المنتخب، بعدما توقع له الأخير تسجيل هدف قبل بداية اللقاء.

وأوضح ربيعة أن مصطفى شوبير اقترب منه داخل غرفة الملابس وقال له: «إنت هتجيب جون»، وهو ما أثار دهشته، ليرد عليه متسائلًا عن سبب ثقته الكبيرة.

وأضاف: «سألته مين قالك؟ فقالي والدتي قالتلي»، مشيرًا إلى أن المفاجأة حدثت بالفعل بعدما تمكن من تسجيل هدف خلال المباراة.

واختتم ربيعة حديثه مازحًا مع مصطفى شوبير قائلًا: «من وقتها بقى مصطفى شوبير الشيخ بتاعي»، في إشارة إلى التوقع الغريب الذي تحقق داخل الملعب.