تهديد بالانتقام.. صحيفة إيرانية تنشر صور ترامب ونتنياهو بـ زي السجناء في قائمة الاغتيالات

صعدت وسائل إعلام إيرانية لهجتها تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، بعدما نشرت صحيفة تابعة لبلدية طهران صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهما يرتديان زي السجناء، مع وضع علامة هدف على جبينيهما، في رسالة حملت تهديدات رمزية بالانتقام.

جاء نشر الصورة عقب رسالة منسوبة إلى مجتبى خامنئي، أكد فيها أن "الثأر سيأتي قريباً"، متعهداً بالانتقام لدماء من قتلوا في الحرب، ومشدداً على أن تنفيذ هذا الانتقام يمثل "إرادة الأمة الإيرانية" ويجب أن يتم سريعاً.

وحسب ما نشرته الصحيفة، لم تقتصر الصورة على ترامب ونتنياهو، بل تضمنت رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي إدارة ترامب وقادة دول أوروبية، تحت عنوان يوحي بـ"قائمة الاغتيالات والسجناء".

وتزامن ذلك مع أول ظهور مكتوب لمجتبى خامنئي بعد غيابه عن جنازة والده، حيث أكد في بيانه أن “الثأر مطلب شعبنا ويجب تحقيقه”.

وأشارت تقارير إلى أنه لم يظهر علناً منذ الحديث عن إصابته بجروح خلال الهجوم الذي أودى بحياة والده في بداية الحرب.

في المقابل، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أنه يتصدر قائمة الاغتيالات الإيرانية، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات مسبقة لإدارته للتعامل مع أي محاولة لاستهدافه.

وخلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، قال ترامب: "إذا حدث أي شيء، فلنقصفهم بمستويات لم يشهدوها من قبل"، كما أعاد التأكيد على هذا الموقف عبر منصة "تروث سوشيال"، معلناً أن أوامر عسكرية صدرت بالفعل، وأن الجيش الأمريكي مستعد لتنفيذ رد واسع إذا أقدمت إيران على تنفيذ تهديداتها.

في سياق متصل، جددت وكالة "تسنيم" الإيرانية التأكيد أن أي قرار يتعلق بمضيق هرمز سيكون حصراً بيد إيران وسلطنة عمان، باعتبار أن المضيق يقع ضمن مياههما الإقليمية، مشيرة إلى أن زيارة الوفد القطري إلى طهران تأتي في إطار الوساطة والحوار الإقليمي، وليس للمشاركة في اتخاذ قرارات بشأن إدارة المضيق.