قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم حسن أمام الرئيس السيسي: كنا نسعى لهذه اللحظة منذ اليوم الأول.. ونعد بمزيد من النجاحات
الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء إحدى الفتيات التعرض لمحاولة اختطاف من قِبل أشخاص في الدقهلية
مصرع موظف إثر سقوطه من الطابق الثالث بمدينة طور سيناء.. ماذا قالت التحريات؟
مدبولي للاعبي المنتخب: أثبتم إن الشعب بيحب بلده ورفعتم توقعاته وهيفضل متطلع لمزيد من الإنجازات
تحركات جديدة في أسعار الفاكهة اليوم.. والبطيخ يسجل 72 جنيها في الأسواق
رولاني موكوينا يقترب من تدريب بيراميدز.. والإعلان الرسمي خلال أيام
BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر
دعما لحسام حسن.. محمد ثروت يؤدي حركة لا للعنصرية على الهواء
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب الضرر؟.. عالم أزهري يجيب
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 11-7-2026
قرار عاجل من النيابة العامة ضد متهم في تسريب امتحان مادة بالثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لن يروا يوما سعيدا.. أمريكا تحذر إيران من عواقب غلق مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
علي صالح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نقلت شبكة ABC News الأمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تنتظر من إيران، اليوم، إعلانًا رسميًا بعودة مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي وفتحه بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية كما كان قبل اندلاع الحرب، محذرين من أن عدم صدور مثل هذا الإعلان "لن يكون يومًا سعيدًا بالنسبة للإيرانيين"، في إشارة إلى احتمال اتخاذ واشنطن خطوات تصعيدية إذا استمرت القيود أو التهديدات التي تطال أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وحسب المسئولين الذين تحدثوا للشبكة، فإن الإدارة الأمريكية تعتبر حرية الملاحة في مضيق هرمز شرطًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وأمن أسواق الطاقة العالمية، وترى أن أي تأخير في إعادة فتح الممرات البحرية أو تقديم ضمانات واضحة للسفن التجارية سيُفسر على أنه إخفاق في تنفيذ التفاهمات التي يجري العمل عليها عبر الوساطة العمانية بين طهران وواشنطن.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العاصمة العمانية مسقط جولة جديدة من الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين، حيث يقود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفد بلاده في محادثات تتناول مستقبل أمن الملاحة، وإعادة تشغيل الممرات البحرية داخل مضيق هرمز، إضافة إلى آليات منع الاحتكاك العسكري وضمان سلامة السفن التجارية وناقلات النفط.

وتحمل الرسالة الأمريكية طابعًا سياسيًا وعسكريًا في آن واحد، إذ تسعى واشنطن إلى ممارسة ضغط مباشر على طهران لإعلان التزامها بحرية الملاحة قبل انتهاء المفاوضات، بما يمنح الأسواق الدولية إشارة إيجابية ويحد من المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط. 

في المقابل، تؤكد إيران أن أي ترتيبات تخص المضيق يجب أن تراعي سيادتها ومصالح الدول المطلة عليه، مع رفضها ما تصفه بمحاولات فرض إملاءات خارجية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، حيث يعبر من خلاله نحو 20% من تجارة النفط المنقول بحرًا، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة داخله ذا تأثير مباشر على أسعار الطاقة وحركة التجارة الدولية.

وحتى الآن، لم تصدر السلطات الإيرانية إعلانًا رسميًا بشأن إعادة فتح المضيق بالكامل أو بشأن ما إذا كانت ستستجيب للمطلب الأمريكي خلال المهلة المشار إليها. كما لم تؤكد واشنطن طبيعة الإجراءات التي قد تُتخذ في حال عدم صدور الإعلان، إلا أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين تعكس استمرار سياسة الضغط الدبلوماسي والعسكري بالتوازي مع مسار التفاوض.

وتبقى الأنظار متجهة إلى مسقط، حيث يُنتظر أن تحدد نتائج الوساطة العمانية مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وما إذا كانت المنطقة ستتجه نحو تهدئة تعيد الاستقرار إلى أحد أكثر الممرات البحرية أهمية وحساسية في العالم.

الولايات المتحدة اندلاع الحرب الممرات البحرية مضيق هرمز الإدارة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يكرم بعثة المنتخب الوطني بعد إنجاز مونديال 2026

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز المساواة بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.. الإفتاء: التفضيل مباح في هذه الحالات

دار الإفتاء

هل يجوز المساواة بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.. الإفتاء: التفضيل مباح في هذه الحالات

جانب من الإقبال

استمرار توافد زوار معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب على جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

خطوات لحماية منزلك من السرقة أثناء السفر.. نصائح مهمة قبل قضاء الإجازة

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

هل يسبب استخدام واقي الشمس في نقص فيتامين د؟.. دراسة تحسم الجدل

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد