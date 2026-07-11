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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر: يجب إلتزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية للحفاظ على أمن المنطقة

قطر والأردن
قطر والأردن
أ ش أ
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أكدت قطر ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم تلقاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالأردن الدكتور أيمن الصفدي، حيث جرى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد دعم قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وتم خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين قطر والأردن وسبل دعمها وتعزيزها.

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