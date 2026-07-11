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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي

بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي
بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي
أ ش أ
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توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن قوة للاحتلال مؤلفة من 6 آليات توغلت داخل البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا، وعمدت إلى تفتيش المارّة.

وكانت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلّفة من 3 آليات عسكرية قد توغلت في وقت سابق، اليوم، في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزا مؤقتا على مفرق القرية، وعمدت القوة إلى تفتيش المارّة، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من ‏خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين ‏عبر المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق ‏القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف ‏ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.

قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كودنة تفتيش المارّة

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