أحمد موسى : الترتيب لاحتفالية ستاد القاهرة.. ومنتخبنا أفضل فريق عربي أفريقي بالمونديال

علق الإعلامي احمد موسى، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال، واستقبال الجماهير للأبطال في العلمين .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي واللي حصل انهارده تقدير كبير للمنتخب واتحاد الكرة".

وأضاف الإعلامي أحم بالمنتخب". د موسى :" تكريم الرئيس تقدير ورسالة معبرة عن فخر واعتزاز الشعب المصري



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك احتفالية يتم الترتيب لها في ستاد القاهرة لاستكمال فرحتنا بالمنتخب".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" منتخب مصر هو افضل منتخب عربي وافريقي في كاس العالم ومنتخب مصر تقدم على ألمانيا وهولندا واليابان وكوريا الجنوبية".

