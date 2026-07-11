قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع موظف إثر سقوطه من الطابق الثالث بمدينة طور سيناء.. ماذا قالت التحريات؟
مدبولي للاعبي المنتخب: أثبتم إن الشعب بيحب بلده ورفعتم توقعاته وهيفضل متطلع لمزيد من الإنجازات
تحركات جديدة في أسعار الفاكهة اليوم.. والبطيخ يسجل 72 جنيها في الأسواق
رولاني موكوينا يقترب من تدريب بيراميدز.. والإعلان الرسمي خلال أيام
BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر
دعما لحسام حسن.. محمد ثروت يؤدي حركة لا للعنصرية على الهواء
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب الضرر؟.. عالم أزهري يجيب
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 11-7-2026
قرار عاجل من النيابة العامة ضد متهم في تسريب امتحان مادة بالثانوية العامة
الرئيس السيسي للاعبي المنتخب: لازم الناس تسمع منكم وأحاسيسكم في مباريات كأس العالم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

منح بنك إنجلترا صلاحيات تنظيم شركات التكنولوجيا الرئيسية

بنك إنجلترا
بنك إنجلترا
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 يتولى بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي اعتباراً من /الاثنين/ المقبل الإشراف على شركات التكنولوجيا الكبرى، بينها أمازون وجوجل، بعد منحهم صلاحيات تنظيمية جديدة تهدف إلى حماية الاستقرار المالي في المملكة المتحدة.


وتأتي الخطوة وسط مخاوف من أن الأعطال التقنية أو الهجمات السيبرانية لدى مزودي الخدمات السحابية قد تعطل عمليات البنوك وتؤثر في ملايين العملاء، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.


وتخضع الفروع المحلية لكل من Amazon Web Services وGoogle Cloud وOracle وMicrosoft لرقابة مباشرة، بعد تصنيفها من قبل الحكومة كـ"أطراف ثالثة حرجة".


وتُلزم هذه الشركات بإجراء اختبارات ضغط تُظهر قدرتها على التعامل مع سيناريوهات طارئة، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث كبرى مثل الهجمات السيبرانية أو انقطاع الكهرباء أو تأثيرات الكوارث الطبيعية.


وتعتمد البنوك البريطانية بشكل متزايد على هذه التقنيات لتخزين البيانات وتشغيل أنظمة كشف الاحتيال وتقديم الخدمات الرقمية، ما يجعل الأعطال الخارجية مصدر خطر كبير. ففي أكتوبر الماضي، تسبب خلل في خدمات أمازون السحابية بولاية فرجينيا في تعطيل خدمات أكثر من 2000 شركة، ما أعاد تسليط الضوء على مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الشركات الأجنبية.


وبحسب لجنة الخزانة، عانى عملاء البنوك البريطانية من ما يعادل شهر كامل من الأعطال التقنية بين 2023 و2025. كما تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب تأخرها أكثر من 18 شهراً في تحديد الشركات التي يجب إخضاعها للرقابة، وسط حساسية سياسية تتعلق بجذب استثمارات شركات التكنولوجيا الأمريكية.

بنك إنجلترا شركات التكنولوجيا صلاحيات تنظيمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يكرم بعثة المنتخب الوطني بعد إنجاز مونديال 2026

ترشيحاتنا

محمد ثروت

لا للعنصرية.. محمد ثروت: معايا كل الفضايح بتاعت الفيفا في جعبتي

الثانوية العامة

ثابت: مواجهة بعبع الثانوية العامة تبدأ بتغيير الثقافة المجتمعية لا بتغيير الوزراء.. والدروس الخصوصية لن تنتهي إلا بالقانون

ذهب

البترول: طرحنا 335 قطاعًا للذهب والخامات بنظام "المناطق المفتوحة" وبآلية حوكمة صارمة

بالصور

BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

خطوات لحماية منزلك من السرقة أثناء السفر.. نصائح مهمة قبل قضاء الإجازة

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

هل يسبب استخدام واقي الشمس في نقص فيتامين د؟.. دراسة تحسم الجدل

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد