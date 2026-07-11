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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تكشف لأول مرة كواليس اعتراض الصواريخ الإيرانية

منظومة الدفاع الإسرائيلي
منظومة الدفاع الإسرائيلي
فرناس حفظي
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كشف ضباط في مديرية "حوما" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لأول مرة، تفاصيل عمليات اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية خلال عملية "زئير الأسد"، مؤكدين أن الحرب دفعت إلى إدخال تحسينات فورية على منظومات الدفاع الجوي، أسهمت في رفع كفاءة الاعتراض إلى نحو 90%.

وقال الضباط، في مقابلة مع موقع واللا الإسرائيلي، إن إيران أطلقت أكثر من 850 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، بينما عملت فرق هندسية واستخباراتية على مدار الساعة لتحليل بقايا الصواريخ التي سقطت، واستخدامها في تطوير أنظمة الاعتراض أثناء سير العمليات.

وأوضح أحد الضباط أن العثور على قطعة من حطام أحد الصواريخ الإيرانية شكّل ما وصفه بـ"الدليل القاطع"، إذ ساعد في تحديد خلل تقني ومعالجته بسرعة، ما انعكس على أداء منظومات الدفاع الجوي خلال المواجهة.

وأشار الضباط إلى أن التطوير والإنتاج لم يتوقفا خلال الحرب، بل استمرت التحقيقات الفنية والتحديثات بالتنسيق مع الصناعات العسكرية وسلاح الجو الإسرائيلي، بهدف تحسين أداء منظومات القبة الحديدية ومقلاع داود والسهم، إلى جانب أنظمة أخرى لم يُكشف عنها.

كما أكدوا أن التعاون مع الجيش الأمريكي كان عنصرًا أساسيًا في إدارة عمليات الاعتراض، مشيرين إلى أن الجانبين نسقا بصورة غير مسبوقة في توزيع مهام التصدي للصواريخ، وتبادل المعلومات الفنية والاستخباراتية، وهو ما ساهم في رفع كفاءة الدفاع الجوي.

ورغم الإشادة بنتائج منظومات الدفاع، أقر الضباط بأن الحماية لم تكن كاملة، إذ أدت الهجمات الإيرانية إلى سقوط قتلى وجرحى داخل إسرائيل، مؤكدين أن كل اختراق كان يخضع لتحقيق فوري بهدف تحسين أداء الأنظمة وتقليل فرص تكراره في أي مواجهة مستقبلية.

وزارة الدفاع الإسرائيلية عمليات اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية سلاح الجو الإسرائيلي مقلاع داود القبة الحديدية

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