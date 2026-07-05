الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين ميدانيين من حماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل قياديين ميدانيين من حركة حماس في قطاع غزة، خلال عمليات عسكرية نفذها في القطاع.



وقال الجيش، في بيان، إن القتيلين هما محمد نجيب عاشور، قائد فصيل في وحدة النخبة التابعة للجناح العسكري لحماس، وتامر سعيد أبو نخل، قائد خلية في الجناح العسكري للحركة.



وأضاف أن القياديين كانا يعملان على التخطيط لتنفيذ هجمات ضد قواته، وشكّلا "تهديدًا مباشرًا" للجنود، قبل استهدافهما في ضربات وصفها بـ"الدقيقة".



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قوات القيادة الجنوبية لا تزال منتشرة في قطاع غزة وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أنها ستواصل التحرك لإزالة أي تهديدات فورية.



ولم يكشف البيان عن مكان أو توقيت تنفيذ الضربات التي أسفرت عن مقتل القياديين.



وكان وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، استنادًا إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنص على إنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع.



ورغم سريان الاتفاق، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات متفرقة على قطاع غزة، في ظل استمرار التوتر وتفاقم الأزمة الإنسانية.