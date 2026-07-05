الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

بدأ الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، بقيادة ليونيل سكالوني، التحضير مبكرًا لمواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد العبور الصعب على حساب منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 في دور الـ32.

ووفقًا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فإن الجهاز الفني استغل التأهل لمراجعة أداء الفريق والوقوف على أبرز الملاحظات الفنية التي ظهرت خلال المباراة، في ظل قناعته بأن المواجهات الإقصائية المقبلة لن تحتمل أي أخطاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة الأخيرة أعادت تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه ليونيل ميسي داخل صفوف "التانجو"، بعدما كان العنصر الأبرز في قيادة منتخب بلاده نحو التأهل، وهو ما أعاد النقاش حول اعتماد الفريق على قائده، رغم محاولات سكالوني، خلال السنوات الماضية، توزيع المسؤوليات على جميع اللاعبين.

وعقب اللقاء، شدد ميسي على أن الانتصار كان مهمًا، لكنه أكد، في الوقت ذاته، أن المنتخب لا يزال بحاجة إلى تصحيح بعض الأخطاء، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيدرس الإيجابيات والسلبيات استعدادًا للمواجهات المقبلة.

من جانبه، أبدى سكالوني رضاه عن الروح القتالية التي ظهر بها لاعبوه، مؤكدًا أن المنتخب نجح في التعامل مع لحظات صعبة خلال المباراة، لكنه أوضح أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة دقيقة للأداء من أجل رفع مستوى الفريق قبل مواجهة منتخب مصر.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الفني يركز، خلال الأيام الحالية، على استعادة التوازن في خط الوسط، بعد تذبذب مستويات بعض اللاعبين خلال البطولة، حيث قدم رودريجو دي بول مستويات مميزة في بعض المباريات، بينما تألق إنزو فرنانديز في لقاءات أخرى، في الوقت الذي لم يظهر فيه أليكسيس ماك أليستر بأفضل مستوياته حتى الآن، الأمر الذي أثر على الانسجام بين خطوط الفريق.

كما يعمل سكالوني على تحسين عملية الضغط الجماعي واستعادة الكرة سريعًا، وهي من أبرز السمات التي صنعت نجاح المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة.

وفي الجانب الهجومي، يسعى الجهاز الفني إلى تنويع الحلول، وعدم الاعتماد على الاستحواذ فقط، مع منح الظهيرين أدوارًا هجومية أكبر، إلى جانب انتظار مساهمات أكثر فاعلية من لاوتارو مارتينيز، وجوليان ألفاريز، ونيكو جونزاليس، وتياجو ألمادا، من أجل منح الفريق خيارات هجومية متنوعة.

وأكدت الصحيفة أن الجهاز الفني يدرك جيدًا أن مواجهة منتخب مصر ستكون مختلفة تمامًا عن لقاء الرأس الأخضر، في ظل امتلاك "الفراعنة" عناصر هجومية مميزة تعتمد على السرعة والمهارة الفردية، يتقدمهم محمد صلاح، وهو ما يدفع سكالوني إلى وضع خطة خاصة للتعامل مع خطورة المنتخب المصري.

ورغم ترشيح الكثيرين للأرجنتين لعبور هذا الدور، فإن سكالوني يرفض الانشغال بتلك التوقعات، مؤمنًا بأن مباريات الأدوار الإقصائية لا تعترف بالفوارق أو الترشيحات، وأن أي هفوة قد تكلف حامل اللقب الخروج من البطولة.