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وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف بـ«حياة كريمة» في 3 محافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف بـ«حياة كريمة» في 3 محافظات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظات المنيا وأسيوط والفيوم، الجاري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار برنامج المتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات، والوقوف على معدلات التنفيذ، وسرعة تذليل أي معوقات تواجه الأعمال. 

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، وتذليل أي عقبات، لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة للأهالي بالقرى والمناطق المستهدفة بالريف المصري.

وفي هذا الإطار، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ضمن المبادرة، حيث تطرق التقرير إلى جولة المهندس عبدالسلام بركات، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد بالهيئة، لتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة الفيوم، رافقه المهندس روبي محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم،

وشملت تفقد محطة رفع قرية الونايسة، ومحطة رفع قرية الحسينية، ومحطة رفع قرية صبري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة تذليل المعوقات.

كما تابعت الوزيرة موقف مشروع الصرف الصحي بقرية أبو لطيعة بمركز يوسف الصديق، حيث عُقد لقاء مع أهالي القرية لمناقشة إحدى التحديات التي كانت تؤثر على استكمال الأعمال، للتغلب عليها بالتنسيق والتوافق مع الأهالي، بما يسمح باستمرار الأعمال ودفع معدلات التنفيذ.

وفي محافظة المنيا، قام المهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد «المنيا – أسيوط» بالهيئة، وعدد من مسؤولي الهيئة، بجولات ميدانية لمتابعة عدد من مشروعات المبادرة بالمحافظة.

وشملت الجولة بمحافظة المنيا تفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي ملوي، بطاقة 20 /40 ألف م³/يوم، لخدمة 6 قرى بمركز ملوي وقرية بمركز ديرمواس، بالإضافة إلى محطة رفع صرف صحي قرية البراجيل بمركز ملوي، ومحطة رفع صرف صحي قرية الأشمونين بمركز ملوي، ومحطة رفع صرف صحي قرية قلبا بمركز ملوي.

كما شملت المتابعة بمحافظة المنيا موقف تنفيذ محطة معالجة برمشا بمركز العدوة، بطاقة 20/ 30 ألف م³/يوم، ومحطة رفع صرف صحي الجهاد بمركز العدوة، ومحطة رفع صرف صحي الأقدام بمركز العدوة، ومحطة رفع صرف صحي قرية العقلية بمركز العدوة.

وتابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ مشروع محطة معالجة دلجا، بطاقة 15 ألف م³/يوم، بمركز ديرمواس، حيث تم التأكيد خلال الجولات على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة تذليل المعوقات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة.

وفي محافظة أسيوط، تضمن التقرير نتائج جولة المهندس ناجح فتحي بالمرور على مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ورافقه المهندس صابر عبدالرؤوف، رئيس الجهاز التنفيذي بالمحافظة، حيث شملت الجولة تفقد محطة معالجة العطيات، بطاقة 40/ 60 ألف م³/يوم، إلى جانب محطة رفع دير الجبراوي، ومحطة رفع العوامر الفرعية، ومحطة رفع العوامر الرئيسية.

وفي الختام، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بأهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وأجهزة التنفيذ، وسرعة التعامل مع أي تحديات قد تؤثر على سير الأعمال، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، مؤكدة أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أحد أهم محاور تحسين جودة الحياة للأهالي، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بالقرى المستهدفة.

الإسكان المجتمعات العمرانية مياه الشرب حياة كريمة المنيا أسيوط الفيوم

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