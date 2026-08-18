قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكبار في خطر.. النصر والاتحاد يبحثان عن النجاة من كمائن كأس الملك السعودي
قفزة كبيرة.. خبير: ارتفاع معدل تأسيس الشركات بمصر خلال النصف الأول من 2026
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026
تتجاوز الـ 4 ملايين جنيه.. نسبة المقاولون في انتقال عمر فايد من فنربخشة لـ فروزينوني الإيطالي
حماتها جرتها من شعرها فى وسط الشارع.. واقعة تعدي تثير الغضب في المحلة
بالأرقام.. الأهلي الأغلى وإمام عاشور يتربع على عرش نجوم الدوري
اتجاه صاعد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات
رضا شحاتة يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة برشلونة
دعوى قضائية لوقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية مع استثناء ذوي النبوغ العلمي
وزيرة الإسكان تبحث مشروع «برج فوربس العالمي» في مصر وأول برج صفر انبعاثات كربونية في العالم
حمزة عبدالکریم يستعين بفيديوهات هالاند وإيتو لتطوير مستواه مع برشلونة
موجة الحر ترفع أسعار الكهرباء في فرنسا لأعلى مستوى منذ عامين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تبحث مشروع «برج فوربس العالمي» في مصر وأول برج صفر انبعاثات كربونية في العالم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  مايكل جالبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة «فوربس» العالمية، والوفد المرافق له، لاستعراض مشروع «برج فوربس العالمي» في مصر، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المشروعات والاستثمارات العالمية في السوق المصرية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة حريصة على دعم المشروعات ذات الطابع الدولي، وتوفير البيئة المناسبة أمام الشركات والعلامات العالمية للتوسع في السوق المصرية، مشيرة إلى أهمية مشروعات «فوربس» في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الدولية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر والاستدامة في المشروعات العمرانية.

وخلال اللقاء، استعرض مايكل جالبيرت تفاصيل مشروع "برج فوربس العالمي" كأحد أبرز المشروعات التي تجمع بين الابتكار العمراني والاستدامة البيئية كأول برج صفر انبعاثات كربونية في العالم، فضلًا عن رؤية شركة «فوربس» لتنفيذه في مصر، مشيدًا بما تشهده الدولة المصرية من نهضة عمرانية وتنموية، وما توفره المدن الجديدة من مقومات وبنية أساسية متطورة، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور علامة «فوربس» العالمية في مصر والمنطقة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة «فوربس» العالمية عن خالص تقديره للمهندسة راندة المنشاوي، ولوزارة الإسكان، لما تقدمه من دعم، مشيرًا إلى أن حصول المشروع على الشهادة البلاتينية لنظام تقييم الهرم الأخضر الصادرة عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يعكس حرص الدولة والجهات المعنية على تطبيق معايير الاستدامة والبناء الأخضر، ويمثل عنصرًا مهمًا في تحقيق رؤية المشروع وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق بما يسهم في تعزيز مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز من فرص التعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية.

فوربس برج فوربس العالمي الاستثمارات العالمية السوق المصرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

بيزيرا

تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

ترشيحاتنا

أشرف أمين، عضو مجلس النواب

سؤال برلماني لمواجهة الاحتيال الإلكتروني وحماية المواطنين من سرقة أموالهم وبياناتهم

فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تضع العدالة الناجزة في صدارة بناء الجمهورية الجديدة

مجلس النواب

سؤال برلماني لتوفير الحماية الشاملة بالمولات ومنع تكرار الكوارث مستقبلاً

بالصور

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الدجاج التندورى

طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد