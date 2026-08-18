وزيرة الإسكان تبحث مشروع «برج فوربس العالمي» في مصر وأول برج صفر انبعاثات كربونية في العالم

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مايكل جالبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة «فوربس» العالمية، والوفد المرافق له، لاستعراض مشروع «برج فوربس العالمي» في مصر، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المشروعات والاستثمارات العالمية في السوق المصرية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة حريصة على دعم المشروعات ذات الطابع الدولي، وتوفير البيئة المناسبة أمام الشركات والعلامات العالمية للتوسع في السوق المصرية، مشيرة إلى أهمية مشروعات «فوربس» في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الدولية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر والاستدامة في المشروعات العمرانية.

وخلال اللقاء، استعرض مايكل جالبيرت تفاصيل مشروع "برج فوربس العالمي" كأحد أبرز المشروعات التي تجمع بين الابتكار العمراني والاستدامة البيئية كأول برج صفر انبعاثات كربونية في العالم، فضلًا عن رؤية شركة «فوربس» لتنفيذه في مصر، مشيدًا بما تشهده الدولة المصرية من نهضة عمرانية وتنموية، وما توفره المدن الجديدة من مقومات وبنية أساسية متطورة، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور علامة «فوربس» العالمية في مصر والمنطقة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة «فوربس» العالمية عن خالص تقديره للمهندسة راندة المنشاوي، ولوزارة الإسكان، لما تقدمه من دعم، مشيرًا إلى أن حصول المشروع على الشهادة البلاتينية لنظام تقييم الهرم الأخضر الصادرة عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يعكس حرص الدولة والجهات المعنية على تطبيق معايير الاستدامة والبناء الأخضر، ويمثل عنصرًا مهمًا في تحقيق رؤية المشروع وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق بما يسهم في تعزيز مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز من فرص التعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية.