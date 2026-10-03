الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

تعد حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، فقد تضافرت خلالها جهود مختلف التشكيلات والقيادات في ملحمة عسكرية خاض فيها المصريون معركة استعادة الأرض والكرامة، ودفعوا من أجلها أثمانا غالية من دمائهم، حتى استعادوا جزءا عزيزا من أرض الوطن، وهي سيناء.

ولم تكن حرب أكتوبر مجرد مواجهة عسكرية، وإنما كانت اختبارا حقيقيا لقدرة مصر على تحويل إرادة التحرير إلى واقع، وإعادة بناء قواتها المسلحة بعد سنوات من الصراع، وصولا إلى لحظة العبور التي أعادت إلى الجيش المصري ثقته وقدرته على المبادرة وتحقيق أهدافه.

وفي قلب هذه الملحمة، برزت أسماء عدد من القادة الذين أسهموا في الإعداد للمعركة وإدارتها، وكان من بينهم الفريق إبراهيم العرابي.

النشأة

ولد الفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في 20 مايو عام 1931 بمحافظة الغربية، وبدأ مسيرته العسكرية عقب حصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1950.

ولم تتوقف مسيرته التعليمية عند هذا الحد، حيث حصل على ماجستير العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزه العليا بالاتحاد السوفيتي، إلى جانب حصوله على عدد من الدورات من كلية الحرب بأكاديمية ناصر العسكرية، ليجمع بين التأهيل العسكري والخبرة الميدانية التي أسهما في تشكيل مسيرته القيادية.

مسيرة عسكرية حافلة

بدأ الفريق إبراهيم العرابي خدمته بالقوات المسلحة ضابطا في سلاح الفرسان عام 1950، ثم أصبح أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار، قبل أن تتوالى محطات مسيرته العسكرية، مشاركا في عدد من الحروب والمعارك التي خاضتها مصر خلال تلك المرحلة.

وخلال حرب أكتوبر 1973، كان برتبة عميد وقائدا للفرقة 21، حيث شارك في معارك النصر، قبل أن يواصل تدرجه في المناصب القيادية بالقوات المسلحة.

وفي عام 1980، تولى الفريق إبراهيم العرابي قيادة الجيش الثاني الميداني، ثم تولى رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة، قبل أن يصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، في واحدة من أبرز محطات مسيرته العسكرية.

وفي عام 1987، تولى رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، ليواصل مسيرته في خدمة القوات المسلحة والوطن من موقع جديد.

من ميادين الحرب إلى رئاسة الأركان

شارك الفريق إبراهيم العرابي في عدد من الحروب التي خاضتها مصر، من بينها حرب اليمن، وحرب يونيو 1967، ثم حرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي كان خلالها قائدا للفرقة 21.

وخلال مشاركته في حرب اليمن، قدرت جهوده العسكرية، ورقي ترقية استثنائية تقديرا لدوره وما قدمه من أداء خلال العمليات.

وبعد مسيرة طويلة داخل القوات المسلحة، أحيل الفريق إبراهيم العرابي إلى التقاعد عام 1995، بعد سنوات امتدت عبر مراحل مختلفة من تاريخ العسكرية المصرية، وتولى خلالها عددا من المواقع القيادية المهمة.

الأوسمة والنياشين

تقديرا لمسيرته العسكرية وما قدمه من جهود، حصل الفريق إبراهيم العرابي على العديد من الأوسمة والنياشين، كان من أبرزها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1987، كما حصل على عدد من الأوسمة من دول مختلفة، من بينها ليبيا والعراق وزائير والولايات المتحدة والكاميرون، تقديرا لمسيرته العسكرية ودوره في مواقع القيادة التي شغلها.

وفاته

توفي الفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في سبتمبر عام 2019، بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالمشاركة في الحروب والمعارك، وتولي العديد من المناصب القيادية بالقوات المسلحة.

وأقيمت له جنازة عسكرية بمسجد المشير طنطاوي، حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مشهد جسد تقدير الدولة والقوات المسلحة لمسيرة أحد قادة العسكرية المصرية.