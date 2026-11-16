تحلم الكثير من النساء بالحصول على بشرة متألقة بمظهر شبابي خالي من الشحوب والتجاعيد.

ووفقا لما أورده موقع بولد سكاى نكشف لكم 3 وصفات طبيعية لاستعادة نضارة البشرة والاطلالة الشبابية

قناع الموز لمقاومة جفاف البشرة



يعد الموز من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في أقنعة العناية بالوجه، فهو يحتوي على عدد من الفيتامينات، من بينها فيتامينات A وC وB6، التي تساهم في دعم صحة الجلد.

ولتحضير القناع، يمكن هرس ثمرة موز ناضجة جيدا حتى تتحول إلى عجينة ناعمة، ثم توزيعها على الوجه والرقبة وتركها لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة، قبل غسل البشرة بالماء.



العسل للحفاظ على ترطيب الجلد



يدخل العسل في العديد من وصفات العناية بالبشرة، بفضل قدرته على جذب الرطوبة والمساعدة في الحفاظ عليها، كما يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تجعله من المكونات المستخدمة في ترطيب الجلد وتحسين مظهره.



ويمكن وضع كمية مناسبة من العسل على مناطق الوجه التي تظهر بها الخطوط الدقيقة، مع التدليك برفق لمدة 3 دقائق، ثم تركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.



اللوز والحليب لتحسين صحة البشرة



يحتوي اللوز على فيتامين E، إلى جانب مجموعة من المعادن، مثل الحديد والزنك، وهي عناصر مهمة لصحة الجلد، بينما يساعد الحليب على ترطيب البشرة، ولذلك يدخل المكونان في بعض الوصفات المنزلية للعناية بالوجه.

ولتحضير القناع، تنقع من 8 إلى 10 حبات من اللوز في الحليب طوال الليل، ثم تطحن في الصباح حتى تتكون عجينة سميكة، وتوضع على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة، قبل غسلها بالماء.