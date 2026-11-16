القبض على المتهم بسرقة حقيبة طالبة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة حقيبة مدرسية خاصة بطالبة حال تركها أعلى درج أحد المحال بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى تبلغ لقسم شرطة العمرانية بالجيزة من (طالب ، شقيقته "طالبة" – مقيمين بدائرة القسم) بأنه حال قيام الثانية بشراء بعض المستلزمات من داخل أحد المحلات بدائرة القسم تركت حقيبتها سهواً أعلى درج المحل وعقب عودتها إكتشفت قيام أحد الأشخاص بسرقتها.



أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مرتكب الواقعة (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط (مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة ، والحقيبة المستولى عليها).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

