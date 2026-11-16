9750 جنيه زيادة للمدرس المساعد.. 1500 جنيه في نوفمبر و3750 جنيهًا يوليو المقبل و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029

كشفت وزارة المالية عن رفع مرتبات هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد ضمن مخططات الحكومة لتحسين رواتب وأجور العاملين بالدولة.

كشفت وزارة المالية عن رفع مرتبات هيئة التدريس منهم ٩٧٥٠ جنيهًا للمدرس المساعد منها ١٥٠٠ جنيه فى نوفمبر الحالى و٣٧٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل .

مرتبات المدرسين

وأوضحت الوزارة عن رفع المرتبات أيضا بمقدار يصل إلي ٤٥٠٠ مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩، و١١ ألف جنيه للمدرس منها ١٧٥٠ جنيهًا فى نوفمبر الحالى و٤٢٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل و٥ آلاف جنيه مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩، و١٢٢٥٠ جنيهًا للأستاذ المساعد منها ٢٠٠٠ جنيه فى نوفمبر الحالى و٤٧٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل و٥٥٠٠ جنيه مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩،

ومن المقرر أن يصل المرتب إلي ١٣٥٠٠ جنيه للأستاذ منها ٢٢٥٠ جنيه فى نوفمبر الحالى و٥٢٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل و٦ آلاف جنيه مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩

أضافت الوزارة أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

وأكدت أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ملموسة في أداء الجامعات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، جاء ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب دعم الدولة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.