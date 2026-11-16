تشيبوكي يكشف سر تنظيف حذاء محمد صلاح ويمازح زملاءه: يجب أن يسجلوا الأهداف

كشف تشيبوكي نوايوو، لاعب طرابزون سبور، سر احتفاله بتنظيف حذاء النجم المصري محمد صلاح، موضحًا أن الأمر يرتبط بعادة اعتاد القيام بها عقب المباريات، مؤكدًا أن زملاءه يعرفون جيدًا مدى سعادته بتنظيف الأحذية.

وقال نوايوو، خلال تصريحات تلفزيونية: «احتفالي بتنظيف حذاء محمد صلاح يعود إلى أنني لا أشعر بالسعادة إذا لم أقم بتنظيف حذائي بعد المباريات، وزملائي يعرفون ذلك جيدًا».

وأضاف مازحًا: «لهذا السبب، زملائي يعرفون ما يتعين عليهم فعله، يجب أن يسجلوا الأهداف لكي أستمر في تنظيف أحذيتهم».

واختتم تصريحاته قائلًا: «سأعود الآن إلى طرابزون، وقد اشتريت المزيد من ملمع الأحذية، وأعتقد أنني سوف أنظف المزيد من الأحذية فور عودتي».