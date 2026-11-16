رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية: حق المؤلف ركيزة أساسية لصناعة الثقافة والإبداع

أكد هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أننا نستهدف تحويل الملكية الفكرية إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقال هشام عزمي في كلمته في المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، :" حق المؤلف ركيزة أساسية لصناعة الثقافة والإبداع ومصر تمتلك رصيدا تاريخيا ثريا فيها".

وأضاف هشام عزمي :" مصر أسهمت في تشكيل قوة ثقافية وإبداعية امتدت تأثيرها خارج محيطها".

وتابع هشام عزمي :" حماية حقوق المؤلفين والمبدعين وتوفير بيئة عادلة لترخيص المصنفات شرط اساسي للصناعات الثقافية والإبداعية وتعظيم قيمتها الثقافية".

وأكمل هشام عزمي :" المؤتمر الدولي فرصة لتبادل الخبرات والرؤية بشان مستقبل حق المؤلفين وتعزيز التعاون الدولي".

