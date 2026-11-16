مين الإمبراطور الجديد؟.. سؤال يحير آسر ياسين بندوة مهرجان القاهرة السينمائي

رد الفنان آسر ياسين، خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن المقارنة بينه وبين عمرو سعد ومحمد رمضان، حول خلافة النجم الراحل أحمد زكي.

وقال آسر ياسين: «يشرفني طبعاً المقارنة مع النجم أحمد زكي الله يرحمه بس مفيش حد بياخد مكان حد عظيم زي أحمد زكي، وأنا قابلته شخصيا قبل كده راجل منتهى الجمال والتواضع والإخلاص للفن وأنا شايف أن كل واحد له بصمته ولا بنقلد طريقة أحمد زاكي أو عمر الشريف أو غيره».

آسر ياسين

كما كشف الفنان آسر ياسين عن رأيه في أداء الفنان خالد الصاوي في فيلم «عمارة يعقوبيان»، مشيدا بتقديمه للشخصية، لكنه أشار إلى أنه لم يكن ليتحمس لتجسيد الدور نفسه إذا عرض عليه.

وأوضح آسر ياسين، خلال لقاء مفتوح ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن اختياراته الفنية تعتمد على مدى انجذابه للشخصية ورغبته في تقديمها، لافتا إلى أن هناك أدوارا يفضل خوض تجربتها وأخرى لا يجد نفسه فيها.

وقال آسر ياسين: «خالد الصاوي قدم الدور كويس، لكن أنا معتقدش إني كنت هعمل دور زي ده، فيه أدوار بحب أعملها وأدوار لأ».

آسر ياسين : لا أؤمن بمصطلح السينما النظيفة

من ناحية أخرى أكد الفنان آسر ياسين أنه لا يؤمن بمصطلح «السينما النظيفة» الذي يردده البعض، حيث قال: «مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة، لو موجود يبقى معناه إن فيه سينما مش نظيفة».

وأضاف آسر ياسين أنه يعشق السينما، ولكن هذا لا يعني أنه لا يحب التليفزيون، خاصة أن الأعمال التليفزيونية حاليًا تتمتع بدرجة عالية من الاحترافية، كما ان الأعمال الدرامية القصيرة اقرب لي حاليًا حتي من السينما.

مهرجان القاهرة

كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد كرم آسر ياسين بجائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرا لمسيرته الفنية وما قدمه من أعمال سينمائية متنوعة، فضلا عن موهبته واجتهاده وحرصه على تطوير أدواته الفنية وتوسيع آفاقه الإبداعية، بما أسهم في إثراء السينما المصرية.