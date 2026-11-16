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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جيدا منصور تنتقد معالجة المراهقين في الأعمال الفنية: مش كل شاب متهور أو بيتصرف بشكل خاطئ

الفنانة جيدا منصور
الفنانة جيدا منصور
أوركيد سامي

تحدثت الفنانة جيدا منصور عن الصورة التي تظهر بها شخصيات المراهقين والشباب في عدد من الأعمال الفنية، معربة عن رفضها للمعالجة النمطية التي تعتمد عليها بعض الأعمال عند تقديم هذه الفئة العمرية، والتي تختزل شخصياتهم في تصرفات متهورة أو سلوكيات خاطئة، دون الاهتمام بإبراز الجوانب المختلفة في حياتهم وشخصياتهم.

وأوضحت جيدا منصور أن بعض الأعمال الفنية تتعامل مع المراهق باعتباره شخصًا دائم الوقوع في الأخطاء، وهو ما يجعل الصورة المقدمة عنه غير مكتملة، خاصة أن مرحلة المراهقة لا تقتصر على الاندفاع أو التصرفات غير المحسوبة، بل تحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية والأفكار والطموحات التي تستحق أن تظهر على الشاشة.

وأشارت إلى أن الشباب والمراهقين لديهم أحلام يسعون إلى تحقيقها، وأفكار ورؤى خاصة بهم، فضلًا عن تجارب ومواقف تشكل جزءًا مهمًا من تكوين شخصياتهم، وهو ما يستدعي من صناع الفن التوقف أمام هذه التفاصيل وعدم الاكتفاء بتقديم صور تقليدية مكررة عنهم.

جيدا منصور تدعو لفهم عالم المراهقين قبل تقديمه على الشاشة

وأكدت جيدا منصور أهمية أن يقترب صناع الأعمال الفنية من عالم المراهقين بصورة أكبر، من خلال التعرف على طريقة تفكيرهم وفهم طبيعة المشكلات التي يواجهونها، إلى جانب الاهتمام بأحلامهم وطموحاتهم والتحديات التي يمرون بها خلال هذه المرحلة العمرية.

وأضافت أن تقديم شخصيات الشباب يحتاج إلى دراسة حقيقية لتفاصيل حياتهم، حتى تكون المعالجة الفنية أكثر صدقًا وواقعية، ويشعر الجمهور بأن ما يشاهده يعبر بالفعل عن جيل الشباب وتجاربه المختلفة، بدلًا من الاعتماد على تصورات مسبقة قد لا تعكس حقيقة شخصياتهم.

رسالة جيدا منصور لصناع الأعمال الفنية

ولفتت جيدا منصور إلى أن تنوع شخصيات المراهقين واختلاف تجاربهم يستلزم تقديم نماذج متعددة على الشاشة، فلا يمكن وضع جميع الشباب في إطار واحد أو التعامل معهم باعتبارهم فئة متشابهة في الأفكار والتصرفات.

وترى أن الفن لديه القدرة على تقديم صورة أكثر عمقًا وإنصافًا للأجيال الجديدة، من خلال تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية والإنسانية في حياتهم، إلى جانب المشكلات والتحديات التي يواجهونها، بما يساهم في خلق حالة من التفاهم بين الأجيال المختلفة.

وتأتي هذه الرؤية في إطار النقاشات المستمرة حول كيفية تناول السينما والدراما لشخصيات المراهقين، وأهمية الابتعاد عن الصور النمطية وتقديم حكايات تعبر عن واقع الشباب وتفاصيل حياتهم بصورة أكثر قربًا وصدقًا.

جيدا منصور اخبار الفن نجوم الفن

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