أحمد فرغلي لوزير الكهرباء: مش باصين للشارع وقاعد على مكتبك مش شايف الشارع.. وعصمت يرد: بلاش حكاية قاعد في الشارع وفي المكتب

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، مشادة كلامية بين النائب أحمد فرغلي والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على خلفية مناقشة ملف العدادات الكودية، وذلك بعد تبادل الانتقادات بشأن تعامل الوزارة مع مشكلات المواطنين.

أحمد فرغلي يهاجم أداء وزارة الكهرباء

وبدأت المشادة عندما وجه النائب أحمد فرغلي انتقادات لوزير الكهرباء، قائلًا: «مش باصين للشارع، قاعد على مكتبه مش شايف الشارع»، في إشارة إلى ما اعتبره عدم متابعة الوزارة للمشكلات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع.

وزير الكهرباء يرد: بلاش حكاية قاعد في الشارع وفي المكتب

من جانبه، رد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، على النائب قائلًا: «معلش يا فندم، بلاش حكاية قاعد في الشارع وفي المكتب، ده كلام مش دقيق».

وعندما حاول الوزير التعقيب، اعترض النائب أحمد فرغلي، قائلًا: «لأ حضرتك.. أنا أقول اللي أنا عايزه يا فندم، ارجع للائحة»، مضيفًا: «لأ مش من حق حضرتك تقاطعني»، فيما أكد الوزير: «أنا هرد عليك».

طارق الملا يتدخل: اللائحة تنظم المناقشات وندي مساحة للرد

وتدخل المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، لاحتواء الموقف وتنظيم سير المناقشة، مطالبًا النائب بإتاحة الفرصة للوزير للرد، قائلًا: «بعد إذنك يا معالي النائب، في لائحة هنا منظمة.. ندي مساحة للرد، ندي مساحة لمعالي الوزير يعلق».

ورد فرغلي مطالبًا بالالتزام باللائحة، قائلًا إن من حق رئيس اللجنة وحده إيقاف أعمال اللجنة.

رئيس لجنة الطاقة ينتقد إطالة السؤال

وعاد المهندس طارق الملا لمطالبة النائب أحمد فرغلي بإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشة، مؤكدًا أن النائب حصل على فرصته في طرح الأسئلة، وأن المناقشات تدور حول ملف العدادات الكودية.

وقال الملا للنائب: «حتة الهروب اللي بتقولها للوزير ومش الهروب، ده كلام مش مظبوط يا معالي النائب»، مضيفًا أن النائب أمضى نحو ربع ساعة في طرح سؤاله، وأن ما يطرحه تجاوز السؤال المباشر إلى سرد مطول، قائلًا: «ده مش سؤال ده حكاية، ما ينفعش كده».