أنشيلوتي يرد على مطالبات روماريو بإقالته من تدريب البرازيل

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل، اليوم الاثنين، على انتقادات نجم وأسطورة السليساو الأسبق روماريو، لإدارته للمنتخب ومطالباته بالرحيل عن تدريب الفريق، عقب خسارته ودياً أمام منتخب اليابان بنتيجة 3-2.

ويواجه أنشيلوتي ، انتقادات واسعة بعد النتائج المتواضعة للمنتخب تحت قيادته إذ خرج الفريق من دور الـ 16 من بطولة كأس العالم الماضية، عقب خسارته أمام النرويج وتزايدت الانتقادات عقب الهزيمة الأخيرة ودياً أمام اليابان ، والتي أقيمت مساء الجمعة الماضية في سنغافورة.

وقال روماريو ، في منشور أمس الأحد عبر حسابه بموقع (إنستجرام): "طفح الكيل، أنشيلوتي، احزم حقائبك وارحل .. لا أحد يشكك في تاريخك، فأنت أحد أعظم المدربين الذين شهدتهم في العالم، لكن هذا على مستوى الأندية، أما مع المنتخب البرازيلي، فالأمر مختلف تماماً حتى الآن.. لم نعد قادرين على تحمل هذا الوضع لفترة أطول".

وسُئل أنشيلوتي، عن رأيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل المباراة القادمة للمنتخب البرازيلي ضد سنغافورة، والمقرر انطلاقها صباح غدٍ الثلاثاء.

ورد أنشيلوتي قائلاً: "في بلد ديمقراطي يتمتع بحرية التعبير، يحق للجميع إبداء آرائهم".

وأضاف معلقاً على تصريحات روماريو بحقه: "بإمكانه قول الأكاذيب أو قول الحقيقة، أو حتى التحدث بكلام فارغ.. ليس من شأني أن أحدد ما إذا كان ما يقوله صحيحاً أم خاطئاً أم مجرد حماقات.. الحقيقة هي أن روماريو يتحدث كثيراً، كثيراً جداً.. وهذا من حقه".

وتولى أنشيلوتي القيادة الفنية لمنتخب البرازيل رسمياً في صيف عام 2025، بعد نهاية مسيرته مع ريال مدريد، ويمتد عقده مع المنتخب حتى عام 2030.