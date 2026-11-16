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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل التحقيقات مع البلوجر لي لي فؤاد بعد فيديو المصحف والاتهامات المنسوبة لها

البلوجر لي لي فؤاد
البلوجر لي لي فؤاد
ندى سويفى

كشف سلامة خاطر المحامي بالنقض والدستورية العليا عن آخر تطورات في التحقيقات مع البلوجر لي لي فؤاد عقب ساعات من إلقاء القبض عليها بسبب نشر محتوى خادش للحياء وفيديو المصحف المثير للجدل وتقديم عدد من المحامين بلاغات ضدها للنائب العام.

سلامة خاطر المحامي

وقال خاطر أن الجهات المختصة قررت مساء أمس حجز المتهمة لي لي فؤاد لحين ورود تحريات المباحث التكميلية حول نشاطها وفحص محتوى هواتفها المضبوطة، وعادت اليوم لاستكمال التحقيقات بعد ورود التحريات، وأصدرت جهات التحقيق قرارها بحبس البلوجر لي لي فؤاد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وممارسة التسول الإلكتروني.

كما قررت حبس خادمتها 4 أيام أيضاً على ذمة التحقيقات في واقعة إلقاء المصحف الشريف، مشيرا إلى أنه ورد إليه معلومات جاري التأكد من صحتها حول اعتراف الخادمة باتفاقها مع لي لي فؤاد على إلقاء المصحف مقابل تلقيها٥٠٠ دولار.

وناشد المحامي سلامة خاطر النائب العام ووزير العدل بسرعة تعديل قانون العقوبات لتكون العقوبة شاملة عدم الظهور الإعلامي مرة اخري للحفاظ علي خلق جيل قادر علي رفعة وشأن الدولة المصرية، كما خاطب جموع الشعب المصري عدم الانسياق وراء من يقدم محتوي غير أخلاقي والحفاظ علي عادات وتقاليد الاسرة المصرية  مطالبا البلوجرز بتقديم محتوي يتماشي مع أعرافنا وفطرتنا السلمية التي نشأنا عليها.

وكشفت التحريات أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشاط المتهمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تبين نشرها مقاطع فيديو تتضمن محتوى يتنافى مع القيم المجتمعية والآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وبفحصها عثر على دلائل ومقاطع تؤكد نشاطها محل الاتهام.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها، موضحة أن هدفها كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من خلال المحتوى الذي تقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البلوجر لي لي فؤاد حبس البلوجر لي لي فؤاد مقاطع خادشة للحياء

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