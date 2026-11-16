يساعد أسرته في المعيشة.. مقتل صغير وسرقة التوكتوك خاصته في ملوي بالمنيا

تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا جهودها لكشف ملابسات مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، بعدما عُثر على جثمانه ملقى بالطريق واختفاء مركبة «توك توك» كان يقودها لمساعدة أسرته في توفير مصدر رزقهم، وسط اشتباه في أن تكون سرقتها وراء ارتكاب الجريمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بالعثور على جثمان طفل ملقى بأحد الطرق التابعة لمركز ملوي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة ملوي إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثمان لطفل يُدعى «مصطفى. ع»، يبلغ من العمر 12 عامًا، ومقيم باحدي قري المركز

وكشفت المعلومات الأولية أن الطفل كان يقود مركبة «توك توك» مملوكة لأسرته، ويعمل عليها لمساعدتهم في توفير متطلبات المعيشة، وخرج من منزله كعادته لممارسة عمله، إلا أنه لم يعد، قبل أن يُعثر عليه جثة هامدة بطريق «سكة القصب»، فيما اختفت مركبة التوك توك التي كان يقودها.

وعقب اكتشاف الواقعة، تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مديرية أمن المنيا ومركز شرطة ملوي، لكشف ملابسات الجريمة، وفحص ظروف مقتل الطفل واختفاء مركبة التوك توك، وتحديد هوية المتورطين، وسرعة ضبطهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

