ضبط 14 مخزن خردة واتخاذ إجراءات ضد مخزنين للسلع الغذائية بالمنيا

شن عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة رقابية مكبرة بقرية تلة، أسفرت عن ضبط 14 مخزنًا عشوائيًا لتجميع وفرز الخردة تعمل بالمخالفة للاشتراطات القانونية والبيئية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخزنين للسلع الغذائية لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، والتصدي للمخالفات التي تمثل خطرًا على صحة المواطنين أو تضر بالبيئة، مع التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والصحية والبيئية.

واستهدفت الحملة التفتيش على مخازن السلع الغذائية، ومراجعة صلاحية المنتجات المتداولة وطرق تخزينها، فضلًا عن مراجعة تراخيص الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للعمل.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 14 مخزنًا عشوائيًا لتجميع وفرز الخردة، لمخالفتها الاشتراطات البيئية والقانونية، لما تسببه من أضرار نتيجة تراكم المخلفات وتطاير الأتربة والانبعاثات والروائح الكريهة، فضلًا عن احتمالات تلوث التربة والمناطق المحيطة بها، بما يؤثر على صحة المواطنين والبيئة.

كما رصدت الحملة مخزنين للسلع الغذائية يعملان دون التراخيص اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، مع فحص مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المنظمة لتداول وتخزين المنتجات الغذائية.

وشارك في الحملة محمد سيد، نائب رئيس المدينة، وممثلو إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية، والإدارة العامة للبيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدارة تموين المركز.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا استمرار الحملات الرقابية والميدانية بمختلف القرى، للتصدي للمخالفات والأنشطة غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة وتحقيق الانضباط

