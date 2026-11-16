مصر تسجل أقل من مليوني مولود في 2025.. وتراجع معدل الإنجاب إلى 2.36 طفل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 16 / 11/ 2026 النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2025

عدد المواليد





• بلغ عدد المواليد 1952128 عام 2025 مقابل 1968396 عام 2024 بانخفاض قدره 16268 وبنسبة 0.8% كما بلغ معـــدل الموالـــيد أحياء 18.1 لكل ألف من السكان عام 2025 مقــــابل 18.5 لكل ألف من السكان عام 2024 بانخفاض قدره 0.4 لكل ألف من السكان.

نسبة النوع عند الميلاد

• بلغت نسبة النوع عند الميلاد 106 ذكر لكل 100 أنثي عام 2025 وهي نفس النسبة عــام 2024.

• بلغ عدد المواليد الذكـور 1003650 عام 2025 مقـابل 1011248 عــام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 0.8 ٪.

• بلغ عـدد المـواليد الإنـاث 948478 عام 2025مقـابل 957148 عــام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 0.9%.

عدد المواليد بالحضر

• بلغ عدد المواليد بالحضر (759715) عام 2025 بما يمثل 38.9% من جملة أعداد المواليد بينما بلغ عدد المواليد بالريف (1192413) بما مثل 61.1% من جملة أعداد المواليد عام 2025.

• بلغ معدل المواليد بالحضر 16.5 لكل ألف من السكان عام 2025 بينما بلغ معدل المواليد بالريف 19.3 لكل ألف من السكان.

• وفقاً لمحل إقامة الأم سجلت محافظة الجيزة أكبر عدد من المواليد خلال عام 2025 حيث بلغ عدد المواليد بها 177453 ألف مولود بنسبة 9.1% من إجمالي عدد المواليد.

• محافظة بورسعيد هي الأقل من حيث عدد المواليد بنسبة 0.5% من إجمالي عدد المواليد عــــام 2025.

• سجلت محافظـات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، بني سويف) أعلى معدلات للمواليد عام 2025 بينما سجلت محافظـات (بورسعيد، الدقهلية، دمياط، الغربية، السويس) أقــل معدلات للمواليد، وتم استبعاد محافظات الحدود.

عدد مواليد غير المصريين



• بلغ عدد مواليد غير المصريين 31158 عام 2025 بارتفاع قدره 22% عن عام 2024.

• بلغ عدد مواليد الدول العربية داخل مصر 22743 بنسبة 73% من إجمالي المواليد غير المصريين واحتلت دولة السودان المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد غير المصريين بواقع 13992 مولود وبنسبة 61.5% من اجمالي عدد مواليد بالدول العربية داخل مصر وبنسبة 44.9% من إجمالي مواليد غير المصريين.

بلغ معدل الانجاب الكلى 2.36 طفل لكل سيدة في سن الإنجاب عام 2025 مقابل 2.41 طفل لكل سيدة في سن الإنجاب عام 2024.

• بلغ عـدد الوفيات 609912 عام 2025 مقابل 611421 عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 0.25٪ كمــا بلغ معـــدل الوفيات 5.7 لكل ألف من السكان عام 2025 وهو نفس المعدل عام 2024

• بلغ عـــــدد وفيات الذكور 340296 عام 2025 مقابل 337937 عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 0.7%.

• بلغ عــدد وفيات الإناث 269616 عام 2025 مقابل 273484 عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 1.4%.

• بلغت نسبة وفيات الذكور 55.8%من إجمالي عدد الوفيات عام 2025 مقابل 55.3% عام 2024.

• بلغت نسبة وفيات الإناث 44.2% من إجمالي عدد الوفيات عام 2025 مقابل 44.7% عام 2024.

• بلغ عدد وفيات الحضر 306338 عام 2025 تمثل 50.2% من جملة أعداد الوفيات بينما بلغ عدد وفيات الريف 303574 حيث تمثل 49.8% من جملة أعداد الوفيات.

• محافظة القـــاهرة هي الأعلى من حيث عدد الوفيات وقد بلـــغت نسبة الوفيات بها 13.0% من إجمالي عدد الوفيات عام 2025.

• محافظة السويس هي الأقل من حيث عدد الوفيات وبنسبة 0.75% من إجمالي عدد الوفيات عــــام 2025.

• سجلت محافظـات (الإسكندرية، القاهرة، بورسعيد ، الجيزة، دمياط) أعلى معدلات للوفيات عام 2025 بينما سجلت محافظـات (بني سويف، المنيا، الفيوم، سوهاج، اسيوط) أقــل معدلات للوفيات عام 2025.

*تم استبعاد محافظات الحدود.

• بلغ عدد وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) 39727 عام 2025 مقابل 42605 عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 6.8% وقد بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 20.4 لكل ألف مولود حي عام 2025 مقابل 21.6 لكل ألف مولود حي عام 2024 بانخفاض قدره 1.2 لكل ألف مولود حي.

• بلغ عدد وفيات الأطفال دون الخامسة 47250 عام 2025 مقابل 51103 عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 7.5٪ وقد بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 24.2 لكل ألف مولود حي عام 2025 مقابل 26.0 لكل ألف مولود حي عام 2024، بانخفاض قدره 1.8 لكل ألف مولود حي.

• انخفض حجم الزيادة الطبيعية (أعداد المواليد - أعداد الوفيــات) من 1.357 مليون نسمة عــــــــام 2024 إلى 1.342 مليون نسمة عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 1.1%.

• انخفض معـــــدل الزيـــــادة الطبيعية للسكان (معدل المواليد - معدل الوفيات) مـــــن 12.8 لكل ألف من السكان خــلال عــام 2024 إلى 12.4 لكل ألف من السكان خلال عام 2025 بانخفاض قدره 0.4 لكل ألف من السكان.