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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أم تستغيث بوزير التعليم عبر فيس بوك: “ابني صباعه اتقطع في مدرسته”

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

نشرت أميرة بدير ولية أمر عبر فيس بوك، استغاثة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  والجهات الرقابية المختصة، للمطالبة بحق ابنها الذي تعرّض لبتر جزء من إصبعه داخل مدرسته.

وقالت الأم في استغاثتها: أتوجه بهذه الاستغاثة بصفتي أمًّا لطفل تعرّض لإصابة بالغة داخل مدرسته، راجيةً تدخلكم العاجل للتحقيق في ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة جميع الطلاب.

وحكت الأم ما حدث قائلة : ابني يحيى محمد رأفت، البالغ من العمر تسع سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائي بمدارس رواد المستقبل للغات، حدائق الأهرام، منطقة (ز) ، صباح يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، وأثناء خروجه من فصله متجهًا إلى دورة المياه، انغلق باب الفصل على إصبعه، مما أدى إلى بتر جزء منه 

وقالت الأم : لقد أثارت هذه الواقعة تساؤلات جدية حول مدى توافر اشتراطات السلامة والأمان داخل الفصول، وحالة أبوابها وآليات فتحها وإغلاقها ، كما أفاد ابني وبعض زملائه بوجود صعوبة في فتح وإغلاق باب الفصل، وهو ما يستدعي التحقق من حالة الباب وآليات فتحه وإغلاقه، ومدى توافر اشتراطات الأمان اللازمة لاستخدامه من قِبل الأطفال.

وأضافت الأم : نُقل يحيى إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية انتهت ببتر الجزء المصاب وترقيع جلدي، بعد تعذّر إعادة تركيب الجزء المبتور. ويحتاج ابني إلى فترة تعافٍ ومتابعة طبية، فضلًا عن الدعم النفسي اللازم لمساعدته على تجاوز آثار هذه التجربة القاسية.

واستكملت الأم قائلة : لقد ذهب ابني إلى مدرسته سليمًا، وعاد منها فاقدًا جزءًا من إصبعه ، وقد تكفّلت المدرسة بتكاليف العملية الجراحية، بينما لا تزال هناك مطالبات قائمة بشأن استكمال تكاليف العلاج والمتابعة الطبية والنفسية التي يحتاج إليها ابني، بما يتناسب مع حالته واحتياجاته الصحية ، كما أن لدي ابنة أخرى لا تزال تدرس بالمدرسة نفسها، وهو ما يجعل التأكد من سلامة بيئة المدرسة وإزالة أي مصادر خطر محتملة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لي ولجميع أولياء الأمور.

و وجهت الأم رسالة لوزير التربية والتعليم والسادة المسؤولون قالت فيها : إن ما أطالب به ليس إصدار أحكام مسبقة على أي طرف، وإنما تحقيق موضوعي ومحايد يكشف جميع ملابسات الواقعة، ويحدد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه نتائجه، ويضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث ، وإذ أؤكد احتفاظي بكافة حقوق ابني القانونية، وما اتخذته من إجراءات قضائية بشأن الواقعة، فإن هذه الاستغاثة تأتي مطالبةً بالتحقيق الإداري والفني، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلاب، دون استباق لما ستنتهي إليه الجهات القضائية المختصة ، لذلك ألتمس منكم ما يلي :

  •  فتح تحقيق عاجل في ملابسات إصابة ابني، وفحص مدى الالتزام بإجراءات الإشراف والسلامة داخل المدرسة.
  •  إجراء معاينة فنية عاجلة لأبواب الفصول، وفحص صلاحيتها وسلامة آليات فتحها وإغلاقها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي عيوب يتم اكتشافها، مع التحقق من سلامة بقية الفصول والمرافق المدرسية.
  •  فحص مدى إلتزام المدرسة بإشتراطات السلامة والأمان المقررة للمؤسسات التعليمية الخاصة، ومدى كفاية إجراءات الإشراف على الطلاب.
  •  بحث مدى مسؤولية المدرسة عن استكمال تكاليف علاج يحيى ومتابعته الطبية والنفسية، وفقًا لما تستلزمه حالته.
  •  اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيق، وإحالة ما يستوجب الإحالة إلى الجهات المختصة.
  • موافاتي بنتائج التحقيق والإجراءات التي تم اتخاذها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مع أي طالب آخر.

وأخيرا قالت الأم : كل أب وأم يرسلون أبناءهم إلى المدرسة وهم يثقون أنهم في مكان آمن، وأنهم سيعودون إلى منازلهم سالمين… ويحيى طفل في التاسعة من عمره، لم يكن يتوقع أن يمر بهذه التجربة القاسية داخل مدرسته ، وأملي أن تحظى شكوانا بالاهتمام اللازم، وألا يتعرض طفل آخر لما تعرض له ابني .. فحق يحيى ليس مطلبًا شخصيًا فقط، بل هو جزء من حق كل طفل في بيئة تعليمية آمنة.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم التعليم الفني

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